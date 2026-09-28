Osmaniye'de öğretmene saldırıda son durum netleşti. 41 yaşındaki şüpheli okulda nöbet tutan korucu tarafından oracıkta yakalandı, şu an gözaltında. Bakanlık Ankara'dan iki müfettiş gönderdi, lisede de dersler yarın akşama kadar yapılmayacak.

Kentin geri kalanında okullar açık. Valilik il geneli için bir tatil kararı almadı.

Mehmet Bilgili kimdir?

Farabi Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı derslerine giren bir öğretmendi. 537 öğrencinin okuduğu, 39 öğretmenin görev yaptığı okulun edebiyat kadrosundaydı.

Hikâyenin en acı tarafını Vali Mehmet Fatih Serdengeçti anlattı. Bilgili, saldırgan yeğenini yıllarca kendi çocuğu gibi büyütmüş. Aralarındaki gerginlik ise son dönemde başlamış. Öğretmenin yaşına, memleketine ve ailesine dair resmi bir bilgi şimdilik paylaşılmadı.

Saldırının ardından neler yapıldı

Okulda o saatte biri silahlı iki güvenlik görevlisi vardı. Korucu hemen müdahale edip şüpheliyi ruhsatsız tabancasıyla birlikte etkisiz hale getirdi, polis de gözaltına aldı. Vali, şüphelinin uzun süredir psikiyatrik tedavi gördüğünü söyledi.

Kim? Ne yaptı? Valilik Olayın ailevi bir husumetten doğduğunu, eğitimle ilgisi olmadığını açıkladı Başsavcılık Soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı Bir bakan yardımcısı, iki genel müdür ve iki müfettiş görevlendirdi Okul 28 ve 29 Eylül'de eğitime ara verdi Rehberlik ekipleri Öğrenci, öğretmen ve velilerle görüşmeye başladı

Ara 29 Eylül akşamı sona eriyor. Bakanlıktan yeni bir karar gelmezse dersler 30 Eylül Çarşamba günü yeniden başlayacak.

81 ilde okullar tek tek gözden geçirilecek

Aynı gün Van'dan da kötü bir haber geldi. Bir kız öğrenci, okula pompalı tüfekle gelirken son anda fark edildi. İki olay art arda gelince okul güvenliği yeniden Ankara'nın masasına oturdu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklaması gecikmedi. Milli eğitim, mülkiye, polis ve jandarma müfettişleri 81 ili baştan tarayacak. Valiliklerin, kaymakamlıkların ve okul müdürlerinin aldığı önlemler kâğıt üzerinde değil, yerinde kontrol edilecek.