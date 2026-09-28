Son Mühür- Yaklaşık 500 bin mağdur yaratan fon krizinin mimarlarının siyasetle olan bağı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

SPK'nın tasfiye kararı aldığı fonlardan haksız kazanç elde ettiği iddialarının siyasete olan ilk yansıması, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Aile eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın partideki görevlerinden istifa etmesi olmuştu.

Fon krizinin siyasetteki yarattığı artçı sarsıntılara sessiz kalmayan ve krizin ilk anından itibaren sesi en yüksek çıkan isimler arasında yer alan Savcı Sayan, AK Parti içinde bu türden yolsuzluğa karışarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar verecek kim olursa olsun yerinin Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun yanı olduğunu savundu.

Dünya farkında, bunlar farkında değil...



''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gözbebeğimizdir, sayın cumhurbaşkanı her şeyimizdir. Sayın cumhurbaşkanı bu ülkenin yetiştirmiş olduğu son 100 yılın en önemli lideridir. Birleşmiş Milletler görüyor, dünya görüyor, herkes görüyor'' vurgusunda bulunan Sayan,

''Ama ne hikmetse paraya tamah eden, gözü doymayan, aç gözlü insanlar bunu görmüyor. Bunca büyük bir değeri üç beş karları için bilerek ya da bilmeyerek cumhurbaşkanını harcıyorlar, yok ediyorlar.

Kardeşim, buna dur dememiz lazım'' çağrısında bulundu.

Eminim bizim içimizde de var...



''Bizim kendi içimizde, AK Parti içinde bu işe bulaşmış insanlar varsa gereği yapılmalıdır. Aksi taktirde İmamoğlu'yla ilgili söylediğimiz her şey boşa çıkar'' diyen Savcı Sayan,

''Bunların yeri İmamoğlu'nun yanıdır. İmamoğlu yolsuzluk yapmış orada yatıyorsa bizim içimizde de fona bulaşmış vardır, ben buna eminim, vardır. Bunların da İmamoğlu'nun yanına gönderilmesi gerekir.

Aksi takdirde bu fatura sayın Cumhurbaşkanımıza ve partimize kesilecektir. Belki de amaçları budur'' değerlendirmesinde bulundu.

