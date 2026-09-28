Sosyal medyada yayımladığı videolar nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş, bugün ilk kez hakim karşısındaydı. Mahkeme, 12 yıla kadar hapsi istenen Göktaş'ın tahliyesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame oldukça ağır maddeler içeriyordu. Göktaş’a yöneltilen suçlamalar üç başlıkta toplanmıştı: Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suçu ve suçluyu övme. İstenen ceza 2 yıl 7 aydan başlıyor, tam 12 yıla kadar uzanıyordu.

Mahkeme çok kalabalık olduğu için salon değiştirildi

Duruşmanın adresi normal şartlarda İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ydi. Yetmedi salonun kapasitesi. Kapıda bekleyen kalabalık mahkeme koridorlarına sığmayınca, heyet pratik bir çözüm buldu. Duruşmayı İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin çok daha geniş salonuna aldılar. İzleyiciler yerini buldu. Tüm gözler sanık kürsüsündeydi.

"Kulak tırmalayıcı olabilir, saygısızlık değil"

Kürsüye geçen Göktaş, savunmasında doğrudan videolarındaki ifadelere değindi. Sözlerini inkar etmedi, arkasında durdu. Çizdiği sınırın farkındayd. İfadelerinin mizah ve eleştiri barındırdığını vurgulayarak kendini şu sözlerle savundu:

"Sözlerim hatalı, alışılmadık veya kulak tırmalayıcı bulunabilir. Bunlar tartışılabilir. Ancak bunun saygısızlık ve aşağılama düzeyine ulaştığını düşünmüyorum."

Karar verildi

Savunmanın tamamlanmasıyla gözler mahkeme heyetine çevrildi. Karar için ara çok uzamadı. Hakim, Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına gerek görmediğini açıkladı ve tahliyesine karar verildi.