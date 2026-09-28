Dün saat 20.00 sıralarında Emirgazi ilçesi Demirci Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre; Abidin Ü., düğünde tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşun izne gelen Deniz Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin göğsüne isabet etti.

Kurşunun isabet ettiği Deveci kurtarılamadı

Olay üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Deveci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Feci olayın ardından Deveci'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından Abidin Ü., gözaltına alındı.

Uzman Çavuş Deveci toprağa verildi

Yapılan otopsi işlemlerinden sonra Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin cenazesi, ailesine teslim edildi. Deveci için Demirci Mahallesi Mezarlığı’nda askeri tören düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra askeri erkan ve silah arkadaşları katıldı. Cenaze namazının ardından ise toprağa verildi. Uzman Çavuş Serkan Deveci’nin cenazesi, ailesine teslim edildi. Deveci için Demirci Mahallesi Mezarlığı’nda askeri tören düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra askeri erkan ve silah arkadaşları katıldı.