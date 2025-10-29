Süper Lig’de cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe’de forvet hattı, sezon başından bu yana beklenen katkıyı sağlayamadı. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 10 lig maçında toplam 12 gol kaydederken, hücum hattındaki üç isim Juan, Janderson ve İbrahim Sabra yalnızca 4 kez fileleri havalandırabildi.

Juan ve Sabra’nın katkısı sınırlı kaldı

Juan, bu sezon Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarında takımının skorlarına katkı sağladı. İbrahim Sabra ise Beşiktaş maçında kaydettiği jeneriklik golle dikkat çekti. Brezilyalı Janderson, ilk golünü üçüncü haftada oynanan Fatih Karagümrük deplasmanında attı ve iki asistle takımına katkı sundu. Ancak Janderson, son yedi maçta skora katkı sağlayamadı.

Sabra sakatlığıyla takımdan uzak kaldı

Ürdün Milli Takımı’nda sakatlanan İbrahim Sabra, bu nedenle Göztepe’nin son iki karşılaşmasında forma giyemedi. Takımın hücumda yaşadığı sorun, Brezilyalı oyuncuların sınırlı performansıyla birleşince gözle görülür hale geldi.

Eski oyuncuların yurt dışındaki performansı

Yaz transfer döneminde Göztepe’den ayrılan isimler ise farklı liglerde dikkat çekti. Romulo Cardoso, 20+5 milyon euro karşılığında Leipzig’e transfer olurken, Bundesliga’da çıktığı 9 maçta 3 gol atıp 3 asistle oynadı ve gösterdiği performansla beğeni topladı. Fransa’nın Toulouse ekibine 3 milyon euroya geçen Emerson, Lig 1’de 5 maçta 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. Kasımpaşa’ya giden yerli golcü Kubilay Kanatsızkuş ise İstanbul ekibinde henüz gol sevinci yaşayamadı, 1 asistle yetindi.