İzmir futbolunun dikkat çeken temsilcilerinden Aliağa Futbol Kulübü (FK), bu sezon hem lig maratonunda hem de Türkiye Kupası arenasında elde ettiği üstün başarılarla yükselişini sürdürüyor. Sergilediği istikrarlı ve yüksek performansla adından sıkça söz ettiren sarı-siyahlı ekip, camiasına büyük bir heyecan yaşatıyor.

Ligde Kırmızı Grup’un zirve takipçisi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, geride kalan ilk 10 haftalık periyotta önemli bir grafik çizdi. Oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet alarak ligin en formda ekipleri arasında yer aldı. Toplamda 22 puan biriktiren İzmir ekibi, bu puan hanesiyle averaj farkıyla üçüncü sıraya yerleşmiş durumda.

Takımın mevcut lideri Mardin 1969'un yalnızca 3 puan gerisinde konumlanan Aliağa FK, şampiyonluk yarışını en yakından takip eden ekiplerin başında geliyor. Teknik Direktör Polat Çetin yönetimindeki ekip, ligdeki bu iddialı konumunu koruyarak devre arasına girmeyi ve ikinci yarıya daha da güçlü başlamayı hedefliyor. Taraftarlar, takımın sergilediği mücadeleci ruhtan ve istikrarından oldukça memnuniyet duyduklarını dile getiriyor.

Kupada adını 4. tura yazdırdı

Aliağa FK, ligdeki başarısının yanı sıra Türkiye Kupası’nda da emin adımlarla ilerleyişini sürdürüyor. Kupa serüvenine 1. Tur’dan itibaren dahil olan İzmir temsilcisi, bu zorlu yolda üç farklı rakibini saf dışı bırakmayı başardı. Sırasıyla İnegöl Kafkas, Bornova 1877 ve Serik Spor gibi güçlü takımları eleyen sarı-siyahlılar, adını Türkiye Kupası 4. Tur’a yazdırarak kulüp tarihindeki ilerleyişini taçlandırdı.

Takımın teknik heyeti ve futbolcuları, hem ligde adım adım şampiyonluk hedefine yaklaşmayı hem de Türkiye Kupası’nda gidebilecekleri en son noktaya kadar ilerleyerek kulüplerine yeni bir başarı hikayesi kazandırmayı amaçlıyor. Bu çifte başarı, Aliağa FK’nın sezon sonu hedeflerine ulaşma motivasyonunu üst seviyede tutuyor.