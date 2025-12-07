Son Mühür- Japonya Başbakanı Sanai Takaichi'nin 7 Ekim'de parlamentoda Çin'i Tayvan konusunda uyarmasının ardından iki ülke arasında yükselen tansiyon düşmüyor.

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, X'te yaptığı paylaşımda, Çin savaş uçaklarının Japonya'nın Okinawa adaları yakınlarında iki "tehlikeli" olayda Japon askeri uçaklarına ateş kontrol radarı yönelttiğini öne sürdü.

Koizumi, ''Bu radar aydınlatmaları, uçakların güvenli uçuşu için gerekenin ötesine geçti" dedi ve Japonya'nın Cumartesi günü yaşanan "üzücü" olay nedeniyle Çin'e itirazda bulunduğunu ekledi.

Kararlı ve sakin şekilde...



Tokyo'da Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile bir araya gelen Koizumi, Japonya'nın bölgesel barış ve istikrarı korumak için Çin'in tutumuna "kararlı ve sakin" bir şekilde yanıt vereceğini söyledi.



Japonya'nın iddiasına Çin'den karşı yanıt gecikmedi.

Çin Donanması Sözcüsü Albay Wang Xuemeng, Japon uçaklarının Çin Donanması'nın Miyako Boğazı'nın doğusunda daha önce duyurulan uçak gemisi tabanlı uçuş eğitimi sırasında defalarca yaklaştığını ve uçuşları aksattığını söyledi.

Wang, ordunun resmi sosyal medya kanallarından yaptığı açıklamada, Japonya'nın açıklamasının hatalı olduğunu ve eylemlerinin uçuş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını söyledi.

Japonya'ya gitmeyin uyarısı...



Çin ile Japonya arasında Tayvan konusunda yaşanan gerginliğin tırmanmasıyla birlikte Pekin, vatandaşlarına Japonya'ya seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu ve Japonya'nın hasarlı Fukuşima nükleer santralinden arıtılmış su salmasının ardından askıya alınan deniz ürünleri ithalatını yeniden başlatma planlarını durdurmuştu.