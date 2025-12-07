Son Mühür- Haiti'nin ünlü suç çetesinin lideri Joly Yonyon Germine yargılandığı ABD mahkemesinde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Haitili 400 Mawozo çetesinin eski lideri, 2021 yılında bir grup Amerikalı misyonerin kaçırılmasının arkasındaki beyin olduğu gerekçesiyle yargılanıyordu.

ABD Columbia Bölge Savcılığı'na göre, 34 yaşındaki Joly Yonyon Germine, rehin alma komplosu ve fidye için bir ABD vatandaşını kaçırma suçlarından 16 ayrı suçlamayla 10 gün süren yargılamanın ardından Mayıs ayında suçlu bulundu.

Çeteyi hapishaneden yönetiyordu...



Mayıs 2022'den bu yana ABD'de gözaltında tutulan Germine, daha önce Haiti'ye ABD'den ateşli silah sokmak ve çetesine diğer kaçırma eylemleri için ödenen fidye paralarını aklamak suçundan suçunu kabul etmiş ve 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkemede sunulan delillere göre, mağdurlar Haiti'deki bir yetimhaneyi ziyaretten dönerken, 16 Ekim 2021'de Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in doğusunda faaliyet gösteren 400 Mawozo'dan maskeli silahlı kişiler tarafından kaçırıldılar.

ABD devreye girdi...



Kendisini 400 Mawozo'nun "kralı" olarak tanımlayan Germine, ABD hükümetinin talebi üzerine Haiti tarafından ABD'ye teslim edilmişti.

400 Mawozo örgütü 2022'de bir tur otobüsünü durdurarak aralarında 8 Türk'ün de bulunduğu 17 kişiyi kaçırmıştı.