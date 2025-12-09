Son Mühür- Kazakistan'daki Baykonur Üssü'nden 6 Nisan tarihinde zorlu görevine başlayan ekip başarılı bir şekilde dünyaya döndü.

Rus kozmonotlar Sergei Ryzhikov ve Alexei Zubritsky ile NASA astronotu Jonathan Kim'i taşıyan Soyuz MS-27 uzay aracı, Rusya'nın Roscosmos uzay ajansının açıklamasına göre Dünya'ya döndü.

Uzay aracının Moskova saatiyle 08.04'te Kazakistan'ın Jezkazgan kentinin 147 kilometre güneydoğusunda yumuşak bir inişi gerçekleştirdiği belirtildi.

Harika bir deneyimdi...



İlk uzay yolculuğunu gerçekleştiren astronot Jonathan Kim Rus medyasına yaptığı açıklamada, ''Harika bir deneyim, harika bir yolculuktu'' mesajı verdi.



Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 245 gün boyunca görev yapan üç kişilik ekip toplamda 167 milyon kilometre yol kat etti.

Astronot Kim'in NASA uçağıyla Houston'a götürüleceği, Kozmonot Ryzhikov ve Zubritsky'in ise Rusya'nın Star City kentindeki Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi'ne gideceği öğrenildi.