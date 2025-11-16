Son Mühür- Sadece Ortadoğu'nun değil dünyanın en büyük açık hava mezarlığı haline gelen Gazze geleceğini emanet edeceği çocuklarının eğitiminde yaşadığı zorluklara çözüm arıyor.

7 Ekim saldırılarının ardından İsrail'in zulmü altında ezilen Gazze'de son tespitlere göre 625 binden fazla çocuğun eğitiminde çok ciddi aksaklıklar yaşandı.

Eylül 2025 tarihli bir rapora göre, İsrail'in asker, sivil ayrımı yapmadan gerçekleştirdiği saldırılarda 17.237 öğrenci ve 741 öğretmen hayatını kaybetti.



Okulların yüzde 93'ü ağır hasar gördü.

Yüzde 85'inin eğitim için onarıma ihtiyacı var.

Al Aksa, İslam ve Gazze Üniversitesi'nin yüzde 80'i tahrip edildi.

Akademi dünyasına çağrı...



Gazze Üniversitesi'nin eski dekanı Wesam Amer Prism, "Gazze'deki Akademik Kurumlara Yönelik Destek Kampanyası" kapsamında Gazze'deki üniversitelerin ve akademik kurumların yıkımına karşı uluslararası dayanışma ve yeniden inşa çağrısı için yardım istedi.

"Üniversiteler, gelecekteki herhangi bir Filistin'in omurgasıdır" hatırlatmasında bulunan Amer Prism, mektubunda, "Onları desteklemek, öğrenme, düşünme ve var olma hakkını korumak anlamına gelir" mesajı verdi.

