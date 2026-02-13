Japon yaşam felsefesi, gereksiz eşyaların hem evde hem zihinde yer kapladığını savunuyor. Türk evlerinde ise “lazım olur” düşüncesiyle saklanan pek çok eşya dikkat çekiyor.

Japonların yaşam tarzı yeniden gündeme geldi. Küçük metrekareli evlerde ferah bir düzen kurmayı başaran Japonlar, fazla eşyayı kapının önüne koyarak sade bir yaşam alanı oluşturuyor. Ona göre ev, sadece barınak değil aynı zamanda ruhun dinlendiği bir sığınak. Bu nedenle her eşya dikkatle seçiliyor, gereksiz olanlar ise tutulmuyor.

Türk toplumunda ise alışkanlık biraz farklı ilerliyor. Çoğu kişi “bir gün lazım olur” diyerek kullanılmayan eşyaları saklamaya devam ediyor. Bu durum zamanla dolapların, çekmecelerin ve depoların dolmasına neden oluyor. Japon yaklaşımı ise tam tersine, fazlalıkları azaltarak hem fiziksel hem zihinsel ferahlık sağlamayı hedefliyor.

Anısı var denilen hurdalar evden çıkarılıyor

Japon felsefesine göre köşede bekleyen kırık bir vazo ya da çalışmayan bir saat, sadece yer kaplamıyor. Aynı zamanda zihinde sürekli ertelenen bir yük oluşturuyor. Altı ay boyunca tamir edilmeyen bir eşyanın büyük ihtimalle bir daha kullanılmayacağını savunan yaklaşım, bu tür eşyaların evden çıkarılmasını öneriyor.

Banyo dolapları düzenli kontrol ediliyor

Hijyen konusunda hassas olan Japonlar, banyo dolaplarını üç ayda bir gözden geçiriyor. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar, açıldıktan sonra ömrünü tamamlamış kozmetikler ve maskaralar evde tutulmuyor. Bu alışkanlık hem kalabalığı azaltıyor hem de sağlık risklerini önlüyor.

Havlu ve çarşaflarda iki takım kuralı

Japon evlerinde havlu ve çarşaf sayısı oldukça sınırlı tutuluyor. Kişi başına genellikle iki takım yeterli görülüyor. Ona göre dolaplar dolusu ürün yerine az ama sevilen parçalar kullanmak işleri kolaylaştırıyor ve evdeki karmaşayı azaltıyor.

Plastik poşet yığınlarına izin verilmiyor

Mutfak çekmecelerinde biriken poşetler Japon ev kültüründe kabul görmüyor. Bez çanta kullanımı yaygın olduğu için eve naylon poşet girişi en aza indiriliyor. Böylece hem çevre korunuyor hem de mutfak düzeni bozulmuyor.

Çekmecelerde biriken eski elektronikler geri dönüştürülüyor

Eski cep telefonları, bozuk kulaklıklar ve çalışmayan şarz kabloları Japonlar için tutulmaması gereken eşyalar arasında yer alıyor. Kullanılmayan elektronik atıklar geri dönüşüme gönderilerek evdeki teknolojik kalabalık azaltılıyor.