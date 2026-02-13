Kış aylarında artan enerji maliyetleri, pratik ve düşük maliyetli çözümleri gündeme getirdi. Radyatör arkasına yerleştirilen parlak yüzeyli materyallerin, duvarın emdiği ısıyı odaya geri kazandırdığı öne sürülüyor.

Kışın soğuk günlerinde ısınma giderleri yükselince, pek çok kişi evde uygulanabilecek pratik yöntemlere yöneldi. Son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılan cips poşeti yöntemi de bunlardan biri oldu. Enerji verimliliği üzerine yapılan değerlendirmelerde, radyatör arkasına konulan parlak yüzeylerin duvara yönelen ısıyı odaya geri yansıtabildiği ifade edildi.

Uzmanlara göre özellikle dış cepheye bakan duvarlardaki petekler, ısının önemli bir bölümünü duvara aktarıyor. Bu da zamanla ısı kaybına neden olabiliyor. Alüminyum folyo, yansıtıcı panel veya temizlenmiş cips poşetlerinin parlak yüzeylerinin, duvara yönelen ısıyı geri çevirmeye yardımcı olduğu belirtiliyor.

Parlak yüzeyler ısıyı odaya geri gönderiyor

Yansıtıcı materyaller fiziksel bir bariyer gibi davranarak ısının duvar tarafından emilmesini azaltabiliyor. Bu sayede odanın daha kısa sürede ısındığı ve doğru uygulandığında ısı kaybının yüzde 20’ye kadar düşebildiği kaydedildi. Tasarruf iddiaları ise özellikle doğalgaz faturasında hissedilir değişim beklentisiyle gündeme geldi.

Sıfır maliyetli alternatif dikkat çekiyor

Sosyal medyada popülerleşen yöntemde, boş cips poşetlerinin temizlenip düzleştirildikten sonra parlak yüzeyleri odaya bakacak şekilde radyatör arkasına yerleştirilmesi öneriliyor. Bu uygulamanın alüminyum folyoya göre daha dayanıklı olduğu ve kolay yırtılmadığı da dile getirildi. Basit görünse de doğru yerleştirme yapılmadığında istenen verimin alınamayabileceği vurgulandı.

Uzmanlar ek önlemleri de hatırlatıyor

Enerji verimliliği uzmanları, pratik çözümlerin faydalı olabileceğini ancak en yüksek performansın yalıtım köpüğü destekli profesyonel panellerle elde edildiğini söylüyor. Bunun yanında kullanılmayan odalardaki peteklerin kapatılması, peteklerin önünün mobilya veya uzun perdelerle kapanmaması ve kombi akış sıcaklığının doğru ayarlanması gibi öneriler de paylaşıldı. Bu tür önlemlerin yalitımda genel verimi artırdığı ve gaztüketimi üzerinde etkili olabileceği ifade edildi.