Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği konferansta Türkiye’deki deprem gerçeğine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Moriwaki, 35 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirterek, ülkedeki yapı güvenliği ve deprem hazırlıkları konusunda ciddi eksikler olduğunu söyledi.

“Türkiye, deprem kaynaklı can kayıplarında dünyada üçüncü”

Türkiye’nin deprem tehlikesini hafife alamayacağını vurgulayan Moriwaki, ülkenin afetlerde yaşanan kayıplar açısından dünyada üst sıralarda yer aldığını belirtti:

“Can kayıplarında Türkiye dünyada üçüncü sırada. Bu kabul edilmesi gereken bir gerçek ve mutlaka düzeltilmeli.”

Kuzey Anadolu fay hattı: “Dünyanın en büyüklerinden biri”

Türkiye ve Japonya’nın deprem açısından benzer yapıda olduğunu ifade eden Moriwaki, iki ülkenin tektonik özelliklerini şu sözlerle özetledi:

“Japonya’da 4, Türkiye’de ise 6 deprem levhası var. Türkiye daha karışık bir yapıya sahip. Endonezya’dan başlayarak uzanan Kuzey Anadolu fay hattı, dünyadaki en büyük fay hatlarından biri. Deprem gerçeğini kabul edip hazırlıklı olmak gerekiyor.”

“Ege Bölgesi riskli, Kırklareli en rahat il”

Türkiye’nin risk haritasına dair önemli tespitler yapan Moriwaki şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ege Bölgesi çok sayıda fay hattı barındırıyor ve riskli. Balıkesir’de büyük bir deprem beklemiyorum ancak Bandırma ve Bursa’da risk devam ediyor. Türkiye’de en rahat il Kırklareli. Samsun hariç Karadeniz Bölgesi görece daha güvenli. Konya, Niğde ve Karaman’da küçük depremler oldu fakat büyük bir deprem beklenmiyor.”

“Yapı stokunun yüzde 50’si kaçak”

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde Türkiye’deki yapılaşma sorunlarına değinen Moriwaki şu ifadeleri kullandı:

“2001’de Yapı Denetimi Kanunu yürürlüğe girdi ve ilk etapta 19 pilot il belirlendi. Ancak birinci derece deprem bölgesi olmasına rağmen hâlâ yapı denetimi yapılmayan iller var. Türkiye’de 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50’si kaçak. Bu çok ciddi bir sorun ve acilen çözülmesi gerekiyor.”

“35 yıldır bu ülkeye katkı sunmaya çalışıyorum”

Moriwaki, Türkiye’ye duyduğu bağlılığı da dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Üzülerek söylüyorum; yaşanan kayıplar beni çok etkiliyor. 35 yıldır burada olmamın nedeni bu sorunların çözümüne katkı sunmak. Türkiye için en iyisini istiyorum.”