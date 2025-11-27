Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara temasları kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı binasında gerçekleşen ziyaret, basına kapalı olarak sürdürüldü.

Üst düzey isimler görüşmede yer aldı

Papa 14. Leo’nun ziyareti sırasında görüşmede, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hafiz Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar da hazır bulundu.

Detaylar paylaşılmadı

Taraflar, görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, ziyaretin dini diplomasi ve karşılıklı diyalog temasları çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi. Bu görüşme, kamuoyu tarafından ise yakından takip edildi. Görüşmeye ait detaylar ise merak ediliyor.