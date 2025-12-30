Lig kaynaklarından alınan bilgilere göre, gerçekleşen takas anlaşmasıyla birlikte Green, kariyerine Arizona temsilcisinde devam etme kararı aldı. Bu transfer, takımın hücum potansiyelini artırmayı hedefleyen Suns yönetimi için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Atletik yetenekleri ve patlayıcı skorer kimliğiyle tanınan Jalen Green'in Phoenix Suns'a katılması, NBA gündeminde geniş yankı uyandırdı. Rockets forması altında sergilediği performansla ligin önemli genç yetenekleri arasına giren oyuncu, yeni takımında tecrübeli isimlerle birlikte mücadele ediyor. Transferin mali detayları ve takas karşılığında Houston Rockets'a gönderilen oyuncular hakkında kulüplerden resmi açıklamalar yapıldı. Basketbol otoriteleri, Green'in Suns'ın oyun sistemine katacağı dinamizmi ve hızlı hücum katkısını mercek altına aldı.

Jalen Green Kimdir?

9 Şubat 2002 tarihinde California'nın Merced şehrinde dünyaya gelen Jalen Romande Green, basketbol dünyasının en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Lise kariyerinde Prolific Prep formasıyla gösterdiği üstün performans, onu Amerika'nın en iyi lise oyuncularından biri (5 yıldızlı yetenek) konumuna taşıdı. Üniversiteye gitmek yerine NBA G League Ignite programına katılmayı tercih eden Green, burada profesyonel basketbol deneyimi kazandı ve 2021 NBA Draftı'na hazırlandı.

2021 NBA Seçmeleri'nde Houston Rockets tarafından 1. tur 2. sıradan seçilen Jalen Green, lige hızlı bir giriş yaptı. Çaylak sezonunda NBA En İyi Çaylak Beşi'ne seçilme başarısı gösteren şutör gard, özellikle atletizmi ve potaya gidişlerdeki bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Filipinler kökenli bir anneye sahip olan Green, aynı zamanda Filipin-Amerikan topluluğu için de önemli bir rol model teşkil ediyor.

İstatistikleri ve Oyun Tarzı

1.93 metre boyundaki Jalen Green, şutör gard (SG) pozisyonunda görev yapıyor. Kariyeri boyunca yakaladığı sayı ortalamaları ve saha içi isabet yüzdeleri, onun elit bir skorer olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Houston Rockets'ta geçirdiği süre boyunca maç başına 20 sayının üzerinde ortalamalar yakalayan Green, patlayıcı ilk adımı ve dikey sıçrama yeteneğiyle savunmacılar için durdurulması güç bir tehdit oluşturuyor. Phoenix Suns'a transferiyle birlikte, oyun kurma becerilerini ve savunma katkısını da geliştirmesi beklenen oyuncunun, takımın hücum setlerinde kilit bir rol üstlenmesi öngörülüyor.