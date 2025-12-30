Son Mühür- İngiliz eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya'nın Ogun eyaletinde meydana gelen ve iki yakın arkadaşının ölümüne neden olan bir trafik kazasına karıştı.

Ogun Eyaleti Polis Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki Joshua, içinde bulunduğu aracın başka bir araçla çarpışması sonucu hafif yaralandı.

Nijerya medyasına göre Nijerya Federal Karayolu Güvenliği Teşkilatı (FRSC), Lagos-Ibadan Otoyolu'nda meydana gelen kazaya beş kişinin karıştığını açıkladı. FRSC'ye göre Joshua hafif yaralanırken, iki kişi hayatını kaybetti ve iki kişi yara almadan kurtuldu.

Joshua'nın kontrol ve tedavi için hastaneye götürüldüğü doğrulandı. Durumunun stabil olduğu ve gözetim altında tutulacağı da eklendi.

Trajik bir kaza...



Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Tinubu, Joshua'ya ve kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerini ileterek olayı "trajik bir kaza" olarak nitelendirdi.

FRSC, ön bulguların, aracın sollama manevrası sırasında kontrolünü kaybedip yol kenarına park etmiş duran bir kamyona çarptığı sırada muhtemelen aşırı hız yaptığını gösterdiğini belirtti.



Yetkililer, Joshua'nın içinde bulunduğu aracı kimin kullandığı konusunda açıklama yapmadı.

İngiliz-Nijeryalı bir ailenin oğlu olan Joshua, İngiltere'de doğdu ve 12 yaşında İngiltere'ye dönmeden önce Nijerya'nın Ikenne kentindeki bir yatılı okulda eğitim gördü.

Kaza, Miami'de Amerikalı sosyal medya yıldızı Jake Paul'ü altıncı raundda nakavt etmesinden sadece bir hafta sonra meydana geldi.

Paul, X'te yaptığı bir paylaşımda başsağlığı dileklerini ileterek, "Hayatını kaybedenler, AJ ve bugünkü talihsiz kazadan etkilenen herkes için dua ediyorum" dedi.

Joshua, 15 aylık bir aradan sonra ringe geri döndüğü karşılaşmada rakibi Jake Paul'u altıncı rauntta nakavt ederek kazanmıştı.