Son Mühür - İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk, Kuzey Makedonya’da düzenlenen Uluslararası Katılımlı 21. Doktorlar Kongresi’nde Türkiye’yi temsil etti. Öztürk, Makedon Tabip Odası tarafından “Uluslararası Alanda Destek Veren Bilim İnsanı” ödülüne layık görüldü.

Türkiye’yi Üsküp’te temsil etti

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk, Eylül ayında Kuzey Makedonya’nın Üsküp kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Katılımlı 21. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Doktorları Kongresi’ne 41 kişilik Türk heyetiyle katıldı.

Kongreye katılan Türk akademisyenler arasında yer alan Prof. Dr. Öztürk, ülkemizi başarıyla temsil etti. Kongrede Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Azir Aliu ile görüşen Öztürk, Türkiye’de yürüttüğü akademik çalışmaları paylaştı. Ayrıca kongre düzenleme komitesinde de görev alarak organizasyona aktif katkı sağladı.

Makedonya’da ilk yara bakım kursu

Kongre programı kapsamında Prof. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk, üç Türk akademisyenle birlikte Makedonya’da ilk kez düzenlenen Yara Bakım Kursunu gerçekleştirdi. Ayrıca Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği tarafından yürütülen “Palyatif Bakımda Nutrisyon Uygulamaları” başlıklı sunumuyla dikkat çekti.

Bu çalışma, palyatif bakım süreçlerinde beslenmenin önemine ve aile hekimliği uygulamalarına getirdiği katkılara odaklandı.

Uluslararası bilim ödülü aldı

Kongre süresince düzenlenen Makedon Tabip Odası’nın 80. kuruluş yıldönümü etkinliği kapsamında, Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska’nın da katıldığı törende Prof. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk, “Makedon Tabip Odasını Uluslararası Alanda Destekleyen Bilim İnsanı” ödülüne layık görüldü.

Öztürk, ödülünü alırken uluslararası akademik iş birliğinin önemine vurgu yaptı ve Türk tıbbının bilimsel başarılarının dünya çapında tanınırlığını artırmak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.