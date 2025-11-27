Son Mühür / Erkan Doğan - İZSU Genel Müdürlüğü’nün 45 milyar liralık 2026 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı genel kurulda görüşülmeye başlandı. 45 milyar TL’lik yatırım planı; İZSU’nun içme suyu, atık su ve iklim değişikliğine uyum projelerine hız katacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) Genel Kurulu’nda kurumun 2026 yılında kentte yürüteceği faaliyetler için belirlenen 45 milyar liralık bütçe gündeme geldi. Bütçe ile kentin içme suyu güvenliğini artırmayı, atık su altyapısını güçlendirmeyi, iklim krizine karşı uyum çalışmalarını genişletmeyi ve kurumsal kapasiteyi geliştirmeyi hedefliyor.

Bütçenin yüzde 81’i işletme ve yatırım harcamalarına ayrıldı

45 milyar liralık 2026 yılı gider bütçesinin en büyük pay mal ve hizmet alımlarına ayrıldı. Mal ve hizmet alım giderleri için 22,5 milyar liralık kaynak ayrıldı. Sermaye giderleri ödeneği ise 14,1 milyar lira oldu. 2026 bütçesinin stratejik alanlara göre dağılımı ise; içme suyu yönetimi 9,2 milyar TL, atık su yönetimi 12,7 milyar TL, iklim değişikliğine uyum 7,5 milyar TL, kurumsal kapasite ise 15,6 milyar TL olarak belirlendi.

2026’da da yatırımlar hız kesmeden devam edecek

2025 yılında mali dengesini sağlayan ve tüm yatırımlarını sorunsuz şekilde finanse eden İZSU, devam eden birçok yatırımını önümüzdeki süreçte tamamlayacak. Bunlardan bazıları şöyle: Alsancak Kültür ve Mimar Sinan mahallelerin cadde ve sokaklarda yağmur suyu, atık su ve 5 adet yağmur suyu terfi işi, Çiğli Balatçık mahallesi terfi merkezi ile yağmur suyu ve atık su şebekesi inşaatı, Menemen Emiralem ve Türkelli mahalleleri içme suyu şebeke iletim Hattı, Menemen - Ulukent Terfi Merkezi ve iletim hattı inşaatı, Peynircioğlu Deresi dere ağzı ve körfez kuzey aksında karasallaşan alanda körfez tarama, Bayraklı Sevgi Yolu ve çevre sokaklarında yağmur suyu şebeke hattı inşaatı, Bayraklı - Tepekule Mahallesi, Pazaryeri 2120/2 Sokak, yağmur suyu ve atık su hattı inşaatı, Çeşme içme suyu inşaatı, Gaziemir Sarnıç Bölgesi içme suyu şebeke ve iletim hattı inşaatı, Ödemiş yağmur suyu inşaatı, Seferihisar içme suyu inşaatı.

Dikili ve Yenişakran’ın atıksu arıtma tesisi yola çıkıyor

İZSU Genel Müdürlüğü 2026 yılında, Aliağa İlçesi Yenişakran Mahallesi Kanalizasyon Projesi Revizyonu ile Muhtelif Mahalleleri Atık Su ve Yağmur Suyu Projesi, Aliağa Yenişakran Atık Su Arıtma Tesisi, Dikili Atık Su Arıtma Tesisi ve Dikili Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Projesi 1.2. ve 3. Etaplar başta olmak üzere birçok yatırımın da temelini atacak. Bunlardan bazıları şöyle: Çiğli A.A.T. Kum Tutucu İnşaatı, Konak Ege ve Umurbey Mahallelerinde Atık Su ve Yağmur Suyu Şebekesi (Alsancak Liman Bölgesi), Konak ve Karabağlar Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Atık Su ve Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi ve Konak Umurbey, Halkapınar ve Çınarlı Mahalleleri ile Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesi Atık Su ve Yağmur Suyu Şebekesi İnşaatı.

2025’de altyapı atağı

İZSU Genel Müdürlüğü 2025 yılında su ve alt yapı yatırımlarında tarihi bir ivme yakaladı. 2025 yılında tamamlanan bazı yatırımlar ise şöyle: Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. faz 2. ikmal inşaatı, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi Ön Arıtma Revizyonu İnşaatı, Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi Genel Revizyonu, Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etabı inşaatı,

Torbalı İlçesi Ayrancılar-Yazıbaşı Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etabı inşaatı.

Bornova İlçesi Kazımdirik, Mansuroğlu, Ergene, Erzene ve Mevlana Mahallelerinde Yağmur Suyu ve Atık Su Şebeke İnşaatı,

Buca İlçesi 60, 61 ve 63. sokaklar ve Erdem Caddesi Atık Su ve Yağmur Suyu inşaatı

Halkapınar Kuyuları İletim Hatları ve 7000 m³ depo inşaatı işi,

Menemen Emiralem Boru Stok Sahası Arazi ve Çatı Güneş Enerji Santrali temini ve montajı,

Menderes Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi Yağmur Suyu Şebeke inşaatı,

Menemen Seyrek Merkez ve Çevre Mahalleleri İçme Suyu İnşaatı,

Seferihisar Derin Deniz Deşarj Hattı, Yeni Foça İçme Suyu İletim Hattı Grup inşaatı, Karaburun Atık Su Şebeke ve İletim Hattı İle Baca İçi Terfi Merkezleri İnşaatı, Sondaj Kuyusu Açma Çalışmaları (84 Adet),