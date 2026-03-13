Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplumsal kapsayıcılık ve demokratik katılım ilkeleri doğrultusunda vizyoner bir projeyi daha hayata geçirdi. Şehirdeki Roman topluluğu ile yerel yönetim arasındaki bağları kuvvetlendirmek amacıyla kurulan Roman Yurttaş Meclisi, tarihi nitelikteki ilk buluşmasını gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, kentin sosyal dokusunun en renkli parçalarından biri olan Roman yurttaşların sesini doğrudan karar mekanizmalarına taşıma hedefiyle yola çıktı. "Katılım, diyalog ve ortak akıl" ilkelerinin merkeze alındığı bu buluşma, İzmir’in yönetim anlayışında yeni bir sayfa açtı.

Yerel yönetimde roman temsiliyetine yeni model

İzmir Sanat Toplantı Salonu’nda gerçekleşen bu stratejik buluşma, sadece bir istişare toplantısı değil, aynı zamanda kurumsallaşmış bir iletişim köprüsünün ilk adımı oldu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen bu çalışma, Roman toplumunun yerel yönetim süreçlerine etkin katılımını hedefliyor. Toplantıda, Roman dernekleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sorunlarını ve çözüm önerilerini bizzat Başkan Tugay’a iletme fırsatı buldu. Prof. Dr. Pınar Okyay ve Ela Hızlı gibi üst düzey bürokratların da hazır bulunduğu meclis, taleplerin doğrudan icraat makamlarına ulaşmasını sağlayan şeffaf bir platform olarak kurgulandı.

Ön yargı duvarlarını eğitim ve sağlıkla aşma hedefi

Başkan Dr. Cemil Tugay, toplantı sırasında yaptığı konuşmada, Roman yurttaşların karşılaştığı toplumsal engellere ve kronikleşmiş sorunlara samimiyetle dikkat çekti. Özellikle toplumsal ön yargıların kırılması gerektiğinin altını çizen Tugay, dezavantajlı durumun ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Roman çocukların eğitim hayatında daha az yer bulması ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan aksaklıklar, meclisin öncelikli çalışma alanları olarak belirlendi. Tugay, bu sorunların sadece konuşulmayacağını, somut projelerle iyileştirileceğini belirterek, adaletsizliğe karşı kararlı bir duruş sergiledi.

Ortak akıl ve eşit söz hakkı ile yeni yol haritası

Roman kültürünün zenginliğini İzmir’in en büyük değerlerinden biri olarak tanımlayan Başkan Tugay, bu zenginliğin kentin sosyal yaşamında daha görünür olması gerektiğini ifade etti. Belirli periyotlarla toplanacak olan Roman Yurttaş Meclisi’nin, şeffaf bir tartışma ortamı sunacağını dile getiren Tugay, "Herkesin birbirini duyduğu, kimsenin dışlanmadığı bir sistem inşa ediyoruz" dedi. Bu yapının sadece sorunların dile getirildiği bir yer değil, aynı zamanda çözüm odaklı bir "yol haritası" üretim merkezi olacağının sinyallerini verdi. Meclis, gönüllülük esasına dayalı yapısıyla, sivil toplumun gücünü yerel yönetimin imkanlarıyla birleştirecek.

Siyaset üstü bir yaklaşım: Sorunun sahiplerine kulak vermek

Projenin siyasi bir yatırım olmadığının altını kalın çizgilerle çizen Dr. Cemil Tugay, meclisin tamamen insani ve toplumsal bir ihtiyaca odaklandığını belirtti. Kişilerin siyasi görüşlerinden veya tercihlerinden bağımsız olarak, her yurttaşın sorununu çözme sorumluluğu taşıdıklarını ifade eden Tugay, gerçek çözüme ulaşmanın tek yolunun sorunu yaşayanlara kulak vermek olduğunu söyledi. "Eşit söz hakkı" vurgusuyla katılımcı yönetimin altını çizen Başkan Tugay, şikâyet kültürünü geride bırakıp somut işlere imza atacaklarını dile getirerek, İzmir’de daha adil ve yaşanabilir bir hayatın sözünü verdi.

