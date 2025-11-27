ALJ Türkiye, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda başlattığı “Ağaçlandırma Seferberliği”nin ilk büyük etkinliğini İzmir Buca’da gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.4 milyon fidanın dikimi planlanan proje kapsamında, ilk etapta 312 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Panelle başlayan etkinlikte sürdürülebilirlik konuşuldu

Buca Yıldızlar Mahallesi’nde düzenlenen etkinlik, ALJ Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un ev sahipliğinde panel ile başladı. Panelde Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Daire Başkanı ve Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Turan, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, Reysaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Egemen Döven ve oyuncu Burcu Biricik konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğe ayrıca Özge Özacar ve Ümit Erdim de katıldı. Panelin ardından katılımcılar, fidan dikim alanına geçerek çalışmalara başladı. Fidan dikimine 65 öğrenci de eşlik etti.

Araç satışlarıyla 10 fidan kampanyası

ALJ Türkiye, Toyota, Lexus ve BYD markalarının distribütörü olarak yürüttüğü kampanya kapsamında, satılan her araç için 10 fidan dikiyor. Ağustos ayında başlatılan seferberlik, kasım ayı itibarıyla 310 bini aşkın fidan dikimiyle önemli bir aşama kaydetti.

Yangın sonrası alan yeniden canlandırılıyor

2024 yazında yangınla zarar gören Buca’daki 185 hektarlık alan, bilimsel temelli bir ağaçlandırma planıyla yeniden doğaya kazandırılıyor. Dikilen türler arasında mavi servi, kara servi ve kızılçam gibi bölgeye uygun ve yangına dayanıklı ağaçlar yer alıyor.

ALJ Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, etkinlikle ilgili olarak, “Ağustos sonunda başlattığımız seferberlik kapsamında her araç satışımız için 10 fidan dikeceğimizi duyurmuştuk. Eylül dikim döneminde 310 bin fidanı toprakla buluşturduk. Hedefimiz, önümüzdeki her altı ayda yaklaşık 650 bin fidan dikerek yılda 1 milyon fidan sayısına ulaşmak. Bu, tek yıllık bir proje değil; uzun soluklu bir seferberlik olmasını amaçlıyoruz” dedi.

Bozkurt, ayrıca, iklim değişikliği ve artan orman yangınları nedeniyle projenin önemine vurgu yaparak, kentlerde ve açık alanlarda daha fazla yeşillendirme yapılması gerektiğini belirtti.

Burcu Biricik, kampanyanın yüzü oldu

Toplumsal duyarlılığıyla bilinen oyuncu Burcu Biricik, seferberliğin kampanya elçisi olarak sahada fidan dikimine katıldı. Projenin toplumda farkındalık yaratmasını hedeflediklerini ifade eden Biricik, “Bir anne ve vatandaş olarak böyle bir projeye destek vermek benim görevimdi. Ali Haydar Bey’in öncülüğünde başlatılan bu seferberlik, iyi niyetle ortaya çıkan örnek bir proje” şeklinde konuştu.