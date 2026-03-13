Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, emeğine ve doğaya yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyla sarsılan 70 yaşındaki çiftçi Ahmet Kemal Kahya’nın yüzü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uzattığı yardım eliyle yeniden güldü.

Sütçüler Mahallesi’nde uzun yıllardır çocukları gibi özenle büyüttüğü ceviz ağaçlarının bir gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce katledilmesinin ardından büyük bir hüzün yaşayan Kahya, bahçesine dikilen 50 yeni fidanla hayata ve toprağa yeniden bağlandı. Büyükşehir ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yeşeren bu dayanışma, üretimin sürdürülebilirliği adına bölgede büyük bir moral kaynağı oldu.

Katledilen umutlar belediye desteğiyle filizlendi

23 Kasım 2025 tarihinde bahçesine girdiğinde 20 yıllık 30 adet ceviz ağacının kesildiğini görerek derin bir üzüntü yaşayan Ahmet Kemal Kahya için İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vakit kaybetmeden harekete geçti. İlk etapta ziraat mühendisleri aracılığıyla sahada incelemeler yapan ekipler, kış mevsiminin ardından toprağın hazırlık sürecini tamamladı. Zarar gören yetişkin ağaçların yerine, iklim ve toprak yapısına uygun 50 adet yeni ceviz fidanı bölgeye ulaştırılarak toprakla buluşturuldu. Belediye ekipleri sadece fidan desteği sağlamakla kalmayıp, çukurların açılmasından dikim aşamasına kadar her noktada çiftçinin yanında yer alarak profesyonel teknik destek sundu.

"Üreticinin yalnız olmadığını gösterdik"

Tarımsal Üretim Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ziraat Mühendisi Evrim Pınar Mak, yaşanan olayın vahametine dikkat çekerek, temel amaçlarının üretimin devamlılığını sağlamak olduğunu vurguladı. Mak, Ahmet Kemal Kahya’nın yaşadığı mağduriyeti ilk günden itibaren yakından takip ettiklerini belirterek, üreticinin toprağa olan küskünlüğünü gidermek için fidan desteğinin hayati önem taşıdığını ifade etti. Toprağın hazırlanması ve dikim sürecinde bizzat yer alan belediye ekipleri, bu anlamlı dayanışma ile yerel üreticinin en zor anında yanında olunacağı mesajını bir kez daha yinelemiş oldu.

Yarım asırlık çiftçinin doğa aşkı: "Onlarla sohbet ediyorum"

Yaşadığı süreci duygusal sözlerle aktaran 70 yaşındaki Ahmet Kemal Kahya, ağaçlarının maddi değerinden ziyade manevi mirasına dikkat çekti. Emekli olup köşesine çekilmek yerine vaktinin tamamını doğayla iç içe geçirdiğini belirten Kahya, ağaçlarını birer evlat gibi gördüğünü ifade etti. Gecesini gündüzüne katarak büyüttüğü 20 yıllık emeğinin bir gecede yok edilmesine karşı hukuk mücadelesini sürdüren emektar çiftçi, yargı sürecindeki takipsizlik kararına rağmen pes etmeyeceğini dile getirdi. Kahya, bu fidanların sadece kendisi için değil, gelecek nesillere bırakılacak yeşil bir miras olduğunu vurguladı.

"Torunlarım satmasın diye dikiyorum"

Kemalpaşa’nın hızla artan inşaat projeleri ve betonlaşma tehdidi altında olduğuna değinen Kahya, arazisini korumanın yolunun üretimden geçtiğine inanıyor. Bölgenin ceviz yetiştiriciliği için eşsiz bir aromaya sahip olduğunu hatırlatan Kahya, arazinin boş kalması durumunda ranta kurban gitmesinden endişe ediyor. Çocuklarına ve torunlarına üzerinde asırlık ağaçların bulunduğu, gelir getiren bir miras bırakmak istediğini belirten çiftçi, bu sayede toprağın satılmasının önüne geçmeyi hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve ilgili tüm birimlere şükranlarını sunan Kahya, bu desteğin kendisine sadece fidan değil, yaşama sevinci aşıladığını ifade etti.