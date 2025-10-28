İzmir’de su krizi şehir genelinde etkisini sürdürürken, İZSU’nun duyurduğu planlı gece kesintileri ve gün içi bakım-arızalara bağlı su kesintileri vatandaşların gündeminden düşmüyor. Yetkililer, su teminiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirirken, belirlenen program çerçevesinde kesintilerin devam edeceği açıklandı.
Planlı gecekesintileri
Bugün gece 23:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında uygulanacak planlı kesintiler, BÖLGE-2 kapsamında birçok ilçeyi kapsıyor:
Karabağlar: Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin
Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik
Bornova: Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer
Balçova: Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik
Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale
Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki
Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer
Gaziemir: Emrez (kısmen)
Gün içi bakım ve arıza kaynaklı kesintiler
Bugün sabah saatlerinden itibaren farklı ilçelerde bakım ve arıza nedeniyle su kesintileri yaşanacak:
Çeşme – Cumhuriyet: 28 Ekim, 09:20-12:00 arası yaklaşık 3 saat, ana boru arızası nedeniyle
Çeşme – Sakarya, 16 Eylül: 28 Ekim, 09:01-12:00 arası yaklaşık 3 saat, içme suyu şebeke yenileme çalışmaları kapsamında
Çiğli – Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İnönü: 28 Ekim, 07:40-09:40 arası yaklaşık 2 saat, branşman arızası
Güzelbahçe – Çamlı, Mustafa Kemal Paşa, Yelki: 28 Ekim, 09:30-11:30 arası yaklaşık 2 saat, branşman arızası
Urla – Denizli, Güvendik, İskele: 27 Ekim 20:00 ile 28 Ekim 01:00 arası yaklaşık 5 saat, ana boru arızası
Yetkililer, su kesintilerinin ilgili bölgelerde altyapı çalışmalarının sürdüğü sürece devam edeceğini ve vatandaşların tasarruflu su kullanımına özen göstermesi gerektiğini vurguladı.