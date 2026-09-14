Son Mühür- İzmir'de "Ailem Güvende" operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklanırken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli hakkında başsavcılık tarafından itirazda bulunuldu.

Tutuklama kararları çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından sorgulanan şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemece adli kontrol kararı verilen 2 şüpheliye ilişkin karara ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

Operasyonun detayları

Başsavcılık koordinesinde gerçekleştirilen "Ailem Güvende" operasyonları, il genelinde toplumun huzur ve sükûnetini bozmaya yönelik faaliyet yürüten kişileri hedef aldı. Sosyal medya hesapları üzerinden "müstehcenlik" ile "fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işledikleri değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Konak'ta 12, Buca'da 5, Karşıyaka'da 3, Bornova'da 2, Karabağlar'da 1 ve Menemen'de 1 olmak üzere toplam 24 şüpheli tespit edilmişti.

Çalışmalar sürüyor

Gerçekleştirilen eş zamanlı arama ve yakalama işlemlerinde 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyon çerçevesinde, diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı çok yönlü ve titizlikle sürdürüyor.