İzmir'de günlerdir etkili olan sağanak yağışların ardından, şehirde yaşayanlar barajlardaki son durumu merak etmeye başladı. İZSU'nun açıkladığı rapora göre şehrin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı başta olmak üzere birçok bölgede ciddi bir yükseliş kaydedildi. Peki, İzmir'de barajların aktif doluluk oranları ne durumda ve kapıda bir su riski var mı? İşte baraj bazında güncel su hacmi verileri...

İZSU BARAJLARDAKİ SON DURUMU AÇIKLADI

Yaz aylarından bu yana su kesintileriyle boğuşan İzmir'de umutlandıran haberler gelmeye başladı. Yapılan planlı su kesintileri ve sağanak yağışların etkisiyle barajlar dolmaya başladı. İZSU'nun açıkladığı 14 Şubat 2026 verilerine göre kentin ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Tahtalı Barajı yüzde 28,06 seviyesine ulaştı. Barajdaki su seviyesi geçen yılın aynı döneminde yüzde 14,51 olarak ölçüldü. Toplam su hacminin 100 milyon metreküpü aştığı barajda, kullanılabilir su miktarı ise 80 milyon metreküpün üzerinde seyrediyor.

Benzer şekilde Balçova Barajı yüzde 76, Ürkmez Barajı ise yüzde 83 doluluk oranlarıyla kentin su rezervlerine önemli bir katkı sağlıyor.

BARAJLARDA GEÇEN YILA GÖRE BELİRGİN ARTIŞ

Kentin kuzey bölgeleri ve tarımsal sulama için kritik öneme sahip olan Gördes Barajı'nda doluluk oranı yüzde 13,80 olarak ölçülürken, bu rakamın geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 6,14'lük seviyenin oldukça üzerinde olması dikkat çekiyor. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise aktif doluluk oranı yüzde 54,44 seviyesine ulaşarak, geçen yıla oranla su hacminde yaklaşık üç katlık bir artış kaydedildi.