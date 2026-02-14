Türkiye'nin stratejik ulaşım ağlarından biri olan ve Marmara ile Ege'nin bağlantısını sağlayan İzmir-Çanakkale yolunun kaç km olduğu merak ediliyor. Özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesi ve otoyol projelerinin tamamlanmasıyla Çanakkale ve İzmir arasındaki ulaşım yeni bir boyut kazandı. Hem tatilcilerin hem de ticari araç sürücülerinin sıkça kullandığı bu güzergahta, tercih edilen yola göre varış süreleri ve mesafeler değişkenlik gösteriyor.

İZMİR ÇANAKKALE ARASI KAÇ KM?

İzmir ile Çanakkale arasındaki toplam karayolu mesafesi, kullanılan güzergaha bağlı olarak ortalama 310 ile 325 kilometre arasında farklılık gösteriyor. Şahsi aracıyla yola çıkan bir sürücü, O-5 ve E87 karayollarını takip ederek yaklaşık 3,5 - 4 saatlik bir sürede hedefine ulaşabiliyor. Yol üzerindeki yerleşim birimleri ve trafik yoğunluğu bu süreyi doğrudan etkiliyor.

ÇANAKKALE İZMİR OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Şehirlerarası otobüs firmaları İzmir ve Çanakkale arasında gün boyu karşılıklı seferler düzenliyor. İzmir Çanakkale otobüs bileti fiyatları, tercih edilen firmaya ve sefer saatine göre değişkenlik gösterirken, yolculuk süresi mola yerlerine bağlı olarak ortalama 5 ile 6 saat arasında tamamlanıyor. Otogarlar arasındaki sefer sayılarının yaz ve kış dönemlerine göre revize edildiği bildiriliyor.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İZMİR ARASI KAÇ KM?

Özellikle Trakya üzerinden gelen sürücülerin merak ettiği Çanakkale Köprüsü İzmir arası kaç km sorusu, yeni otoyol bağlantılarıyla netlik kazandı. Gelibolu üzerinden köprü geçişini kullanarak İzmir istikametine devam edenler için mesafe yaklaşık 330 kilometre civarında seyrediyor. Bu güzergah, feribot bekleme süresini ortadan kaldırdığı için toplam seyahat süresinde ciddi bir avantaj sağlıyor.

TEKİRDAĞ VE ÇORLU ÜZERİNDEN İZMİR'E NASIL GİDİLİR?

Marmara Bölgesi'nin kuzeyinden yola çıkanlar için Tekirdağ İzmir arası Çanakkale üzerinden kaç km sorusunun cevabı yaklaşık 450 kilometredir. Benzer şekilde, Çorlu İzmir arası Çanakkale üzerinden gidildiğinde sürücülerin yaklaşık 480 kilometrelik bir yolu kat etmesi gerekiyor. Ayvacık ve Yenice gibi ilçelerden geçerek İzmir'e varmak isteyenler için ise bu mesafe değişiyor. Karayolları verilerine göre Çanakkale, Ayvacık ve İzmir arası 240 kilometreyi buluyor. Çanakkale, Yenice ve İzmir arasında ise mesafe 50 km artarak 290 kilometreye ulaşıyor. İzmir Çanakkale Edirne arası ise 540 km olarak ölçüldü.