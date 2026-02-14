Ege'nin inci şehri İzmir ile termal turizmin merkezi Afyonkarahisar arasındaki yol güzergahı, Türkiye'nin en işlek hatlarından biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle tatil dönemlerinde ve hafta sonlarında yoğunlaşan trafikle birlikte, sürücüler ve yolcular varış süresi ile mesafe bilgilerini güncel olarak araştırıyor.

İZMİR AFYON ARASI KAÇ KM?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İzmir ile Afyonkarahisar arasındaki mesafe 328 kilometre olarak ölçülüyor. Seyahatler D300 ve E96 karayolları üzerinden yapılıyor. Turgutlu, Salihli, Kula ve Uşak güzergahı takip edilerek ulaşılan rota, özel araçlarla yaklaşık 3 saat 45 dakika ile 4 saat arasında tamamlanıyor.

OTOBÜSLE İZMİR AFYONKARAHİSAR ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

İzmir'den Afyon'a otobüsle gitmek isteyen vatandaşlar için bu süre mola ve terminal giriş-çıkış saatleri nedeniyle değişiklik gösterebiliyor. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali (İZOTAŞ) ile Afyonkarahisar Otogarı arasındaki yolculuklar ortalama 4,5 saat ile 5,5 saat arasında sürüyor.

İZMİR'İN İLÇELERİNDEN AFYON MESAFESİ NE KADAR?

İzmir'in geniş bir yüzölçümüne sahip olması nedeniyle, başlangıç noktasının Bornova, Çiğli veya Urla olması mesafeyi doğrudan etkiliyor. Özellikle çevre yolu bağlantıları bu noktada belirleyici oluyor. Verilere göre Afyon-İzmir Bornova arası yaklaşık 320 kilometre olarak ölçülüyor. Afyon'dan Buca'ya ise toplam mesafe 330 kilometre olarak ölçülüyor. Şehrin kuzey kesiminde bulunan Çiğli'ye ise ulaşım 345 kilometreye kadar çıkıyor. İzmir'in turistik ilçeleri Urla ve Seferihisar'dan Afyon'a gitmek isteyenler için yol mesafesi yaklaşık 370 ile 385 kilometre bandında seyrediyor.

İZMİR AFYON SANDIKLI ARASI KAÇ KM?

Afyonkarahisar'ın en büyük ilçelerinden biri olan ve termal otelleriyle bilinen Sandıklı'ya İzmir üzerinden ulaşım sağlamak isteyenlerin rotası biraz daha güneye kayıyor. İzmir Afyon Sandıklı arası mesafe yaklaşık 360 kilometredir. Özel araçla yapılan bu yolculuk ortalama 4 saat 15 dakika sürmektedir. Afyon merkez üzerinden veya Banaz-Hocalar güzergahı üzerinden farklı alternatif yollarla ilçeye erişim sağlanabiliyor.