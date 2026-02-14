İzmir'de 2026 yılının ilk 44 gününde kaydedilen yağış miktarı, geçtiğimiz yılın toplam yağış oranlarını aştı. Sağanak yağışlar sayesinde barajlardaki doluluk oranları da arttı. Aylardır su kesintileriyle boğuşan İzmirliler rahat bir nefes almaya başladı.

İZMİR'DE METREKAREYE NE KADAR YAĞMUR YAĞDI?

İzmir'de 2026 yılının ilk 44 gününde kaydedilen yağış miktarı metrekareye 436,3 kilogram olarak ölçüldü. Bu rakamın, 2025 yılının tamamında kaydedilen 432,1 kilogramlık toplam yağış miktarını şimdiden geçmesi dikkat çekti. Son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Gördes ve Çeşme Kutlu Aktaş barajlarının doluluk oranlarını geçen yılın aynı döneminin üzerine çıkardı.

BARAJLARDA GÜNCEL DOLULUK ORANLARI VE SU HACMİ

İzmir'in temel içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 28,06 olarak kaydedildi. İZSU verilerine göre barajdaki kullanılabilir su hacmi ise 80 milyon 532 bin metreküp seviyesine ulaştı. Verilere göre kentte bulunan diğer barajlarda da benzer bir yükseliş görüldü. Geçen yıl 35,95 olan üBalçova Barajı doluluk oranı yüzde 76'ya, yzde 27,25 olan Ürkmez Barajı ise yüzde 72,36'ya yükseldi.

Su rezervleri açısından kritik görülen diğer bölgelerde de artış devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 6,14 seviyesinde olan Gördes Barajı'nın doluluk oranı yüzde 13,8'e, yüzde 20,66 olan Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 54,44'e ulaştı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bu veriler, 2026 yılı başında kentin aldığı yağış miktarının barajlardaki su miktarını geçtiğimiz yıla göre iki katına yaklaştırdığını ortaya koydu.