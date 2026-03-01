Numbeo tarafından hazırlanan “Yaşam Kalitesi Endeksi 2026” sonuçları açıklandı. Güvenlik, sağlık hizmetleri, satın alma gücü, çevre temizliği ve yaşam maliyeti gibi başlıkların analiz edildiği çalışmada, dünya genelinde en iyi yaşam standartlarını sunan şehirler sıralandı. Türkiye’den 5 kent listeye girdi. İzmir de o şehirler arasında yer aldı.

Araştırmada Hollanda şehirlerinin ilk sıraları domine ettiği görüldü. Avrupa kentleri, özellikle çevre kalitesi ve yüksek satın alma gücü kriterlerinde öne çıktı. Listeye bakıldığında ilk 15 basamağın büyük bölümünün Avrupa şehirlerinden oluştuğu dikkat çekti.

Hollanda şehirleri zirvede yer aldı

2026 verilerine göre listenin ilk sırasında Lahey bulunuyor. Onu Utrecht ve Eindhoven izledi. Groningen ve Rotterdam da üst sıralarda kendine yer buldu. Lüksemburg, Viyana ve Amsterdam gibi kentler de zirve yarışında yer aldı. Gent, Nürnberg, Kopenhag, Münih, Valencia, Göteborg ve Basel ise ilk 15’i tamamlayan şehirler oldu.

Bu tablo, Avrupa kentlerinin yaşam kalitesi konusunda güçlü bir konumda olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Özellikle çevre temizliği ve ekonomik dengeler dikkat çekti.

İzmir küresel standartlarda yaşam sunan şehirler arasında

Listede Türkiye’den Bursa, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul yer aldı. İzmir’in adının bu küresel sıralamada geçmesi, kentin yaşam standartları açısından belirli bir seviyeyi yakaladığını gösteriyor. Raporda şehirlerin ekonomik dengeleri ile sosyal imkanları birlikte değerlendirildi. Yani sadece gelir düzeyi değil, güvenlikten çevreye kadar birçok faktör dikkate alındı.

İzmir’in Avrupa kentleriyle aynı listede anılması kent adına önemli bir gelişme olarak yorumlandı. Listeye giren diğer Türk şehirleriyle birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye’nin farklı bölgelerinin de yaşam kalitesi açısından öne çıktığı görülüyor.

Numbeo’nun hazırladığı bu kapsamlı arastırma, şehirlerin yalnızca ekonomik değil sosyal yönlerini de ortaya koyması bakımından dikkat çekiyor. İzmir’in bu tabloda yer alması, önümüzdeki dönemde daha çok konuşulacağa benziyor.