Son Mühür / Merve Turan- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından geçen yıl ilki düzenlenen ve kısa sürede sinemaseverlerin dikkatini çeken İKÇÜ Film Festivali, bu yıl ikinci kez perdelerini açmaya hazırlanıyor. Festival, 20–25 Nisan 2026 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek.

Sinema sanatını geniş kitlelerle buluşturmayı ve nitelikli film üretimini teşvik etmeyi amaçlayan organizasyon, bu yıl da hem genç sinemacılara hem de sektör profesyonellerine önemli bir platform sunacak.

4 kategoride toplam 100 bin TL ödül verilecek

İKÇÜ Film Festivali kapsamında eserler dört ana kategoride değerlendirilecek:

Kısa film,

Belgesel film,

Öğrenci filmi,

Animasyon / yapay zeka filmi

Seçkiye giren yapımlar, İzmir genelinde belirlenen salonlarda izleyiciyle buluşacak. Festivalde toplam 100 bin TL ödül dağıtılacak. Ödüllerle birlikte özellikle genç ve bağımsız üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor.

Gösterimler, söyleşiler ve yönetmen buluşmaları

Festival yalnızca film gösterimleriyle sınırlı kalmayacak. Program kapsamında:

Yönetmen söyleşileri,

Özel oturumlar,

Sektör profesyonelleriyle buluşmalar düzenlenecek. Sinema alanında üretim yapan isimlerle izleyiciler arasında doğrudan bir etkileşim zemini oluşturulacak. Etkinliklerin kentin farklı noktalarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Başvurular 10 Mart 2026’ya kadar sürecek

Ulusal ölçekte sürdürülebilir bir sinema platformu oluşturmayı hedefleyen festival için başvurular başladı. Katılım sağlamak isteyen sinemacılar, 10 Mart 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.

Festival takvimi, katılım koşulları ve program detayları resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

İzmir’in kültür-sanat hayatına katkı hedefi

İKÇÜ Film Festivali, İzmir’in kültür ve sanat hayatına katkı sunmayı ve sinema aracılığıyla ortak bir buluşma alanı oluşturmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl yoğun ilgi gören festivalin, bu yıl daha geniş katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.