İzmir’in turistik ilçesi Seferihisar’da, yasa dışı yollarla deniz açılan düzensiz göçmenlere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin titiz takibi sonucunda, Ege Denizi üzerinden ilerlemeye çalışan ve içerisinde onlarca kişinin bulunduğu bir lastik bot, güvenli bir şekilde durdurularak kontrol altına alındı.

Teknoloji destekli takip: MORAD-09 radarı devreye girdi

27 Şubat 2026 tarihinde, sabahın erken saatlerinde gerçekleşen olayda, bölgenin deniz trafiğini denetleyen Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-09), kıyıdan uzaklaşmakta olan şüpheli bir hareketlilik saptadı. Saat 06.00 sularında alınan bu sinyal üzerine, Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ile Sahil Güvenlik Botu (KB-22) hızla koordine edilerek koordinatların bulunduğu bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin stratejik müdahalesi sayesinde, kaçak geçiş teşebbüsünde bulunan grup açık denize ulaşmadan engellendi.

Operasyonun detayları ve tahliye süreci

Müdahale edilen lastik bot içerisinde, tehlikeli bir yolculuğa çıkan toplam 35 düzensiz göçmenin bulunduğu teyit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli bir şekilde bota alınan ve karaya nakledilen grubun sağlık durumlarının kontrol edildiği öğrenildi. Operasyonun ardından karaya çıkarılan göçmenler, bölgedeki lojistik merkezlerde kayıt altına alınarak gerekli resmi prosedürlerin tamamlanması amacıyla yetkililere bildirildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler

Denizden tahliye edilen düzensiz göçmen kafilesi, Seferihisar’daki ilk işlemlerinin bitirilmesini müteakip yasal süreçlerin devamı için İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Bölgede yasa dışı göçle mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulanırken, Sahil Güvenlik unsurlarının 7/24 esasına dayalı gözetleme faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.