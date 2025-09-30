Ege Bölgesi’nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Işıklı Gölü, İzmir’den yalnızca 2,5 saatlik bir yolculukla ulaşılabiliyor. Denizli’nin Çivril ilçesinde yer alan göl, 73 kilometrekarelik geniş yüzeyi ve zengin ekosistemiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Nilüferlerle Kaplı Manzaralar

Büyük Menderes Nehri’nin kolları ve yer altı su kaynaklarıyla beslenen göl, yaz aylarında nilüfer çiçekleriyle adeta görsel bir şölen sunuyor. Nilüferlerin yanı sıra sazlıklar, kamışlar ve su bitkileri gölün doğal güzelliğini artırıyor. Fotoğrafçılar için özellikle gün doğumu ve gün batımı eşsiz kareler yakalama fırsatı sunuyor.

Kuş Gözlemcilerinin Vazgeçilmez Noktası

Işıklı Gölü, göç yolları üzerinde yer alması nedeniyle yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Leylek, angıt, balıkçıl, ördek ve turna gibi kuş türleri özellikle yaz aylarında gölde görülebiliyor. Bu özellik, gölü kuş gözlemcileri için Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri haline getiriyor.

2025 Tekne Turu Ücretleri

Ziyaretçiler, Işıklı Gölü’nde farklı sürelerde tekne turlarına katılabiliyor. 2025 yılı itibarıyla Beydilli’de 45 dakika süren turlar 800 TL, Sundurlu’da 60 dakikalık turlar 1000 TL, Seraserli’de ise 80 dakikalık turlar 1000 TL olarak belirlendi. Fiyatlar tekne başına uygulanıyor. En iyi manzaraların görülebildiği Seraserli bölgesi, doğaseverlerin tercih ettiği rotalar arasında.

Balıkçılık ve Tarımsal Önemi

Bölge halkı için ekonomik değer taşıyan göl, sazan, yayın ve kefal gibi tatlı su balıklarıyla balıkçılığın merkezi konumunda. Aynı zamanda tarımsal sulama için de büyük bir kaynak olan göl, hem ekoloji hem de yerel ekonomi açısından kritik bir öneme sahip.

Tarih ve Doğa Bir Arada

Işıklı Gölü, ekolojik özelliklerinin yanı sıra kültürel değerleriyle de öne çıkıyor. Antik Eumeneia kentine olan yakınlığı, ziyaretçilere tarih ve doğayı bir arada deneyimleme fırsatı sunuyor. Ayrıca RAMSAR kriterlerine uygun sulak alanlar arasında gösterilen göl, korunması gereken doğal miraslar arasında.

Ziyaret İçin En Uygun Dönem

Doğa tutkunları için gölü ziyaret etmenin en uygun dönemi bahar ve yaz ayları. Özellikle gün doğumu ve batımında oluşan manzaralar, huzurlu bir atmosfer arayanlara eşsiz bir deneyim yaşatıyor.