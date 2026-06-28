Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Eyüp Akbaş, Türkiye Tabipler Birliği 78. Büyük Kongresi’nde eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan’ın arasında yaşanan sözlü tartışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eyüp Akbaş: Seyit Aslan’ın ithamları kabul edilemez

Sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamasında EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan’ın özellikle 2015 yılında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde gerçekleşen terör saldırıyla ilgili dönemin Başbakanı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’nu sorumlu tutmasını eleştiren Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Eyüp Akbaş, “Türk Tabipler Birliği kongresinde, Genel Başkanımız sayın Ahmet Davutoğlu'na yönelik provokatif söylemlerle bir takım ithamlarda bulunan EMEP başkanı Seyit Aslan'ın, bir dönem ülkemizde yaşanan terör saldırılarının müsebbibi olarak sayın Ahmet Davutoğlu'nu göstermesi, oldukça manidar ve kabul edilemez bir iftiradır” dedi.

“Ahmet Davutoğlu ülkesine aşık bir liderdir”

Son olarak, Ahmet Davutoğlu’nun ülkesine aşık bir lider olduğunun altını çizen Akbaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yaşamı boyunca dürüst ve başbakanlığı döneminde tamamen sahipsiz bir yönetim sergileyen başbakanımız, ülkesine ve insanına aşık bir liderdir. Yapılan bu çirkin ithamlardan dolayı Seyit Aslan'ı şiddetle kınıyor ve bu bağlamda bir özür bekliyoruz”