İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasaklı madde ticaretine karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan takip sonucunda, ilçede yasaklı madde satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Araçtan yüklü miktarda yasaklı madde çıktı
Polisin durdurduğu araçta yapılan aramalarda, koliler içerisine gizlenmiş halde yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildi. Maddelere el konulurken olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
İki şüpheli adliyeye sevk edildi
Operasyonda, Suriye uyruklu T.Y. (16) ve O.A. (21) isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı adliyeye sevk edildi.
Huzur ve güvenlik için denetimler sürecek
Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzuru ve güvenliği için yasaklı maddeye karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. İlçede özellikle gençleri hedef alan yasaklı madde ticaretine göz açtırılmayacağı belirtildi.