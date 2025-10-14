Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi ile Kazakistan’daki L.N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi arasındaki akademik ilişkiler, ortak konferans ve bilimsel iş birliği adımlarıyla güç kazandı. Türk Dünyasının ortak dili ve kültürel mirası üzerine yürütülen çalışmalar, iki ülke arasındaki akademik bağları daha da pekiştirdi.

Türk Dünyasında dil birliği vurgusu

Türkiye ile Kazakistan arasında tarihî, kültürel ve dilsel bağlara dayanan akademik ilişkiler, karşılıklı ziyaretler ve bilimsel etkinliklerle gelişmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Ege Üniversitesi ile L.N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi arasındaki iş birliği çerçevesinde önemli bir akademik buluşma gerçekleştirildi.

Kazakistan’dan Prof. Dr. Bekzhan Abdualıulı, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı’nı ziyaret etti. Prof. Dr. İbrahim Şahin moderatörlüğünde ve tercümesinde düzenlenen toplantıda, “Tarihî Dilcilik ve Türk Birliğinin Dil Modeli” başlıklı bir konferans yapıldı.

“Türk birliği dil birliği ile mümkündür”

Konferansta konuşan Prof. Dr. Bekzhan Abdualıulı, Türk Dünyası’nın ortak değerlerinin yaşatılmasında dil birliğinin merkezi rol oynadığını belirtti. Abdualıulı, Türk Birliği’nin ancak ortak bir dil modeli üzerine kurulabileceğini ifade etti. Antroponimlerin (kişi adları) ve toponimlerin (yer adları) tarihî dil bilimi açısından önemine değinerek, Türk dillerinin kök birliğine ve tarihsel sürekliliğine dair örnekler sundu.

Kazakistan’da yürütülen dil çalışmalarının, Türk Dünyası genelinde sürdürülen ortak dil araştırmalarıyla bağlantı kurmasının, bilimsel iş birliğini daha da güçlendireceğini vurguladı.

Geleceğe yönelik ortak projeler planlandı

Ziyaret kapsamında Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyeleri ile yapılan görüşmelerde, iki kurum arasında ortak araştırma projeleri ve ortak yayın çalışmaları ele alındı. Ayrıca Türk Dünyası üniversiteleri arasında dil, kültür ve tarih alanlarında yeni iş birliği planları gündeme getirildi. Enstitü yetkilileri, Prof. Dr. Abdualıulı’nin ziyareti vesilesiyle iki kurum arasındaki akademik ilişkilerin daha da derinleşeceğini ifade etti.

Ortak miras bilimsel temelde korunuyor

Ege Üniversitesi ile L.N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi arasındaki bu akademik temas, Türk Dünyası’nın ortak kültürel ve dilsel mirasını bilimsel temelde koruma ve geliştirme yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi. İki üniversite, gelecekte yürütülecek ortak projelerle Türk Dünyası’nın dil, kültür ve bilim alanındaki iş birliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.