Son Mühür/ Beste Temel - Narlıdere Belediyesi’nin çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimine katkı sağlamak, spora ilgilerini artırmak amacıyla düzenlediği Temel Spor Eğitimi ve Sporcu Yetiştirme Kursları için kış dönemi kayıtları başladı. 7-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik basketbol ve voleybol kursları, minik sporculara hem yeteneklerini keşfetme hem de takım ruhunu öğrenme imkânı sunacak.

Deneyimli antrenörlerle eğitim

Haftada iki gün düzenlenecek kurslar, ekim ayının ilk haftasında başlayacak. Başvuruların Narlıdere Belediyesi Oramiral Güven Erkaya Spor Salonu’na şahsen yapılması gerekiyor. Belediyenin hedefi, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, enerjilerini doğru yönlendirmek ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek.

Başkan Uzun: “Çocuklar sporla büyüsün”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, sporun çocukların gelişiminde büyük rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sporu yalnızca bir aktivite olarak değil, geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olarak görüyoruz. Çocuklarımızın sporla büyümesi, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ve Narlıdere’nin sporda başarıyla anılması için tüm desteği veriyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ sözü bu anlayışımızda her zaman yol gösterici olmaya devam edecek.”