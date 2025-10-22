Serhat’a 3,5 yaşındayken Duchenne Musküler Distrofi (DMD) adı verilen kas hastalığı teşhisi konuldu. Kısa süre sonra ise otizm tanısı da eklenince, ailenin hayatı bir anda altüst oldu.

Henüz birkaç kelime dışında konuşamayan Serhat, haftada 5 gün özel eğitim ana sınıfına gidiyor ve düzenli olarak dil ile fizik terapisi alıyor. Ancak her geçen gün kas kayıpları artıyor. Annesi Yeşim Tanrıkulu, oğlunun tekerlekli sandalyeye mahkûm olmadan tedavi şansı bulması için destek bekliyor.

“Dünya başımıza iki kez yıkıldı”

Oğullarının geç yürümesiyle başlayan süreci anlatan anne Tanrıkulu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:



“Serhat 3,5 yaşında yürüdü. Önce normal sandık, ama endişelenip hastaneye gittik. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan testler sonucunda DMD teşhisi konuldu. O an dünyamız başımıza yıkıldı. Birkaç ay sonra da otizm olduğunu öğrendik, ikinci kez yıkıldık.”

Kas kayıpları giderek ilerleyen Serhat’ın parmak uçlarında yürüdüğünü belirten anne Tanrıkulu, “Arkadaşları parkta oynarken, Serhat sadece uzaktan onları izliyor. Bir anne olarak tek isteğim, oğlumun yürüyüp koştuğunu ve yaşadığını görmek” dedi.

3,5 milyon dolarlık tedaviye destek çağrısı

Tanrıkulu ailesi, Serhat’ın hayatını değiştirebilecek gen tedavisi için 1,5 ay önce bağış kampanyası başlattı. Ancak toplanan miktar hedefin yüzde 1’ine bile ulaşamadı. Anne Tanrıkulu, çaresizlik içinde çağrısını yineledi:



“Gen tedavisinin maliyeti 3,5 milyon dolar. Bunu eşimle ömür boyu çalışsak da karşılayamayız. Eğer Serhat bu ilacı alamazsa tekerlekli sandalyeye mahkûm kalacak. Allah rızası için oğluma destek olun. Oğlumu kaybetmek istemiyorum.”

“Otizm nedeniyle acısını bile anlatamıyor”

Otizm teşhisi nedeniyle Serhat’ın hastalığının farkında olmadığını söyleyen anne, oğlunun yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:



“Sabaha kadar ağlıyor, bağırıyor. Neresi ağrıyor bile anlayamıyoruz. Bazen eline vuruyor, bazen sırtına. Otizm olmasaydı en azından ‘Anne buram ağrıyor’ diyebilirdi. DMD ilerledikçe ellerini bile oynatamayacak. Bu yüzden vakit kaybetmeden tedavi olması gerekiyor.”

“Oğlum için zamanla savaşıyoruz”

Bir fabrikada çalışan baba Fesih Tanrıkulu ise hem maddi hem manevi olarak çok zorlandıklarını söyledi.



“Serhat hem DMD hem otizmle mücadele ediyor. Sürekli bağırıyor, kendine zarar veriyor. DMD çok pahalı bir hastalık. Bizim gücümüz buna yetmez. Hayırseverlere sesleniyorum; lütfen yardım edin. Oğlum da diğer çocuklar gibi yürüsün, gezsin, konuşsun. Tedaviyi zamanında almazsak geç olacak” dedi.

“Serhat’ın yürüyebilmesi için her destek hayati”

Tanrıkulu ailesi, oğulları Serhat’ın yaşam umudunun bağış kampanyasına yapılacak desteklere bağlı olduğunu söylüyor. Henüz yüzde 1 bile dolmayan kampanyanın kısa sürede büyümesi için çevresine ve hayırseverlere seslenen aile, “Zamanla yarışıyoruz. Serhat’ın tekerlekli sandalyeye mahkum olmadan yaşaması için her destek çok kıymetli” çağrısında bulunuyor.