Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncı kez düzenlenen Kitap Günleri, Homeros Sahnesi’nde Grup İlyada konseriyle başladı. Açılış gününde ünlü şair, yazar ve gazeteci Sunay Akın “İki Kitap Bir Heves” başlıklı söyleşiyle Bornovalılarla buluştu.

Sunay Akın’dan demokrasi ve dil vurgusu

Söyleşide sanatla tanışma hikâyesinden yola çıkan Sunay Akın, demokrasiye dair şu mesajı verdi:

“Herkes aynı şeyi düşünüyorsa kimse bir şey düşünmüyor demektir. Bizi güçlü kılacak olan farklı düşünebilmemizdir. Demokrasi, farklı enstrümanlarla kurulan en güzel orkestradır. Seçip Ankara’ya gönderdiklerimizin nota bilmesi gerekir. Kitap, gölgeleri ortadan kaldıran güneştir.” Akın ayrıca dilin önemine değinerek, “Demokrasi bir toplumun gündelik hayatta kullandığı sözcük sayısıyla ölçülür. Bu sayı ülkemizde 600’ün altına düşmüştür. Atatürk’ün Türkçe ibadet vurgusu din değil, dil meselesiydi” ifadelerini kullandı.

Başkan Eşki: “Amacımız kitapla insanı buluşturmak”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, açılışta yaptığı konuşmada Kitap Günleri’nin özel bir anlam taşıdığını belirtti:

“Bu etkinliğe dışarıdan müdahale ettirmedik. Yıllar önce eşim ve arkadaşlarının yayınevlerini tek tek dolaşarak Bornova’da böyle bir buluşmayı hayal etmesiyle temelleri atıldı. Amacımız insanı kitapla, bilgiyle buluşturmak. Çünkü şiddetin ve tüm çirkinliklerin temelinde kültür boşluğu var, bunun en güçlü panzehiri kitap.”

Eşki, Türk Dil Bayramı’na da dikkat çekerek Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkçenin arılaşması ve halkla meclisin aynı dili konuşmasını sağladığını vurguladı.

Etkinlikler Bornovalıları bekliyor

Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Yasin Barut, organizasyonun amacını “Yerelde kendini tanıtma fırsatı bulamamış yazar ve şairleri okurlarla buluşturmak, Bornovalılara kitap sevgisi kazandırmak” sözleriyle özetledi.

Etkinliğin ilk gününde Odysseia Sahnesi’nde Ayşenur Arslan, Esra Odman İyier, Hatice Eğilmez Kaya, Hülya Soyşekerci, Ferda İzbudak Akıncı, Gizem Çetinkol, Gamze Yayık, Kamer Yıldız Ok, Aysel Karaca ve Berrin Yelkenbiçer okurlarıyla bir araya geldi. Çocuklara yönelik atölyeler ise Sahne İlyada’da gerçekleştirildi.

Ünlü isimler Bornova’ya geliyor

Kitap Günleri kapsamında 27 Eylül’de Prof. Dr. İlber Ortaylı, aynı gün İlyas Salman, 28 Eylül’de Buket Uzuner, 30 Eylül’de Arzu Erkan, 1 Ekim’de Barış İnve ve Y. Bekir Yurdakul, 3 Ekim’de Deniz Erbulak ve Banu Köstem, 4 Ekim’de Tamer Levent, Pelin Batu ve Haluk Çetin, 5 Ekim’de ise Yusuf Kurt okurlarıyla buluşacak.

10 gün boyunca söyleşiler, paneller, konferanslar, şiir dinletileri, masal anlatımları, çocuk atölyeleri, pilates ve yoga gibi etkinlikler Bornovalıları bekleyecek.