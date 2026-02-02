Dün öğle saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden sağanak yağış nedeniyle özellikle Konak, Karabağlar ve Buca başta olmak üzere birçok bölgede altyapı yetersizliği su taşkınlarını beraberinde getirdi.

Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Metrekareye 50 kilograma kadar yağış düştü

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bölge için “sarı kod” uyarısı verildi.

Açıklamada, havanın çok bulutlu ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı olduğu, özellikle kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. Yağış miktarının bazı noktalarda metrekareye 20 ila 50 kilogram arasında ölçüldüğü aktarıldı.

Suyla kaplanan çukur kazaya neden oldu

Şiddetli yağışın ardından bazı caddelerde asfalt zeminin bozulduğu ve derin çukurlar oluştuğu gözlendi. Suyla kaplanan bir yolda oluşan çukuru fark edemeyen bir vatandaşın sendeleyerek çukura düştüğü anlar çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Vatandaşın, herhangi bir yardım almadan kendi imkanlarıyla düştüğü yerden kalkarak yoluna devam ettiği görüldü.

Ekipler sahada, uyarılar sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda görev yapan ekiplerin, su baskınlarının yaşandığı kritik noktalarda tahliye ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.