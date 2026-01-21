Yaklaşık bir yıl önce rahatsızlanarak hastaneye başvuran deneyimli gazeteci Hasan Yıldırım’ın yapılan tetkiklerinde siroz teşhisi konuldu.

Hiçbir kötü alışkanlığı olmadığını belirten Yıldırım, teşhisin ardından moralini yüksek tutarak hem tedavisini aksatmadı hem de sahadaki gazetecilik görevini sürdürdü.

Ege Üniversitesi’nde ameliyat geçirdi

Geçtiğimiz ay Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde cerrahi bir operasyon geçiren Yıldırım, taburcu olduktan sonra yeniden görevine döndü.

Ancak bir süre sonra fenalaşması üzerine tekrar hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Doktorlardan organ nakli kararı

Yoğun bakımda üç gün geçiren Hasan Yıldırım için doktorlar karaciğer nakli yapılması yönünde karar aldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Yıldırım, ikamet ettiği Buca’daki evinde, nakil için gelecek umut verici haberi beklemeye başladı.

“Sağlığıma kavuşmak için donör bekliyorum”

Hastalığının ilerlemesi nedeniyle organ naklinin zorunlu hale geldiğini ifade eden Yıldırım, yeniden sağlığına kavuşabilmek için karaciğer bağışlayacak uygun bir donör aradığını söyledi.

Meslek hayatı boyunca organ bağışının önemine dikkat çeken çok sayıda habere imza attığını belirten Yıldırım, ailesinden hiçbir bireyin nakil için gerekli şartları taşımadığını da dile getirdi.

Destek mesajları moral oldu

İstanbul, Manisa ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirden geçmiş olsun mesajları aldığını ifade eden Yıldırım, kendisine dualarıyla destek olan, moral veren tüm dostlarına ve meslektaşlarına teşekkür etti.

Gazetecilikte 36 yıllık tecrübe

Gazetecilik mesleğine İstanbul’da bir haber ajansında başlayan Hasan Yıldırım, uzun yıllar polis muhabiri olarak görev yaptı.

Daha sonra ailevi nedenlerle Manisa’nın Akhisar ilçesine taşınarak mesleğini burada sürdürdü. Yaklaşık 10 yıl önce İzmir’e yerleşen Yıldırım, halen bir televizyon kanalının İzmir temsilciliği görevini yürütüyor ve gazetecilikte 36 yılı geride bırakmış bulunuyor.