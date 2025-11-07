Son Mühür/ Beste Temel - Teknik köpük üretiminde Türkiye’nin öncü firmalarından Dinamik Isı Yalıtım A.Ş., Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) düzenlediği Başarılı Sanayi Kuruluşları Ödül Töreni’nde KOBİ kategorisinde iki önemli başarı elde etti. Firma, 2022 yılı yatırım birinciliği ve 2023 yılı yatırım beşinciliği ödüllerine layık görüldü. ESBAŞ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende üretim, hızlı büyüme ve yatırım alanlarında öne çıkan şirketlere plaketleri takdim edildi. Dinamik Isı adına ödülleri Mali İşler Direktörü Aslı Akdaş aldı.

Tİre OSB’de güçlü üretim üssü

Şirket, Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 5 ayrı üretim tesisinde elastomerik kauçuk köpüğü, polietilen köpüğü, çapraz bağlı polietilen köpüğü ve ekstrüde polistiren köpüğünden yalıtım ve ambalaj çözümleri geliştiriyor. Toplam 42 bin 500 metrekare kapalı alan ve 6 binadan oluşan üretim kampüsü, modern teknolojilerle desteklenen geniş bir altyapı sundu.

İhracat ve ürün çeşitliliğinde ivme

Sürdürülebilir büyüme hedefiyle yoluna devam eden Dinamik Isı, 4 binden fazla ürün deseni, yüksek üretim kapasitesi ve 27’yi aşkın ülkeye ihracat başarısıyla hem iç pazarda hem de global arenada rekabet gücünü artırdı. Enerji verimliliği odaklı üretim anlayışı ve yenilikçi çözümleri sayesinde firma, bölgesel istihdama katkı sağlamayı sürdürerek Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer almayı devam ettirdi.