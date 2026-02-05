Son Mühür/ Osman Günden- Konak Belediyesi’nin kentin tarihsel katmanlarını görünür kılmak ve kültürel mirası modern yaşamla buluşturmak amacıyla hazırladığı Altınpark Çevre Düzenleme Projesi, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan geçer not aldı. Bu kritik onay ile birlikte, binlerce yıllık geçmişe ev sahipliği yapan bölgenin bir açık hava müzesi niteliğinde "Arkeopark" olarak düzenlenmesinin önündeki yasal engeller kalkmış oldu. İzmir’in kadim tarihini kamusal alanda sergileyerek gündelik yaşamın bir parçası haline getirecek olan bu vizyoner proje, kentin kültürel rotasına yepyeni bir soluk kazandıracak.

Arkeolojik sit alanında bilimsel ve titiz çalışma dönemi

Birinci Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsünde bulunan bölgede yürütülecek tüm çalışmalar, uluslararası koruma standartları ve bilimsel yöntemler ışığında gerçekleştirilecek. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, bugüne kadar gün yüzüne çıkarılan ancak koruma altına alınmayı bekleyen taşınmaz kültür varlıkları, profesyonel konservasyon işlemleriyle gelecek nesillere aktarılacak. Kurul kararı doğrultusunda başlatılacak olan bu kapsamlı süreç, sadece bir çevre düzenlemesi değil, aynı zamanda İzmir’in çok katmanlı tarihsel hafızasını onarma ve koruma operasyonu niteliği taşıyacak.

Modern konservasyon teknikleriyle turizm hamlesi

Uygulama sürecinin ilk aşamasında, kalıntıların yapısal bütünlüğünü tehdit eden drenaj problemleri kökten çözüme kavuşturulacak ve bitki temizliği yapılarak tarihi doku arındırılacak. Ardından, mimari uygulama projeleri ve siluet çizimleri eşliğinde antik yapıların estetik ve fiziksel restorasyonuna geçilecek. Ziyaretçilerin alanı güvenli bir şekilde deneyimlemesine olanak tanıyacak olan bu düzenlemelerle, Altınpark hem yerli ve yabancı turistler için bir çekim merkezi haline gelecek hem de kentin kültürel envanterindeki yerini sağlamlaştıracak.

Başkan Mutlu: "Geçmişle gelecek bu parkta buluşacak"

Kentin tarihsel kimliğini koruma konusundaki kararlılığını vurgulayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, projenin kuruldan onay almasını büyük bir heyecanla karşıladıklarını ifade etti. Altınpark’ta yükselecek olan Arkeopark’ın sıradan bir parkın ötesinde, yaşayan bir hafıza merkezi olacağını belirten Başkan Mutlu, bu yaşam alanının Konak sakinlerine kendi köklerini yerinde deneyimleme fırsatı sunacağını söyledi. Mutlu, komşularının nefes alabileceği, öğrenirken keyif alacağı bu örnek projenin Konak’ın köklü geçmişine yakışan bir imza olacağını dile getirdi.

Kültürel miras gündelik yaşamın içinde

Proje tamamlandığında Konak, antik çağın izlerini modern kent dokusuyla harmanlayan eşsiz bir kamusal mekana kavuşacak. Şehir sakinleri, binlerce yıllık taşların gölgesinde vakit geçirirken aynı zamanda İzmir’in geçirdiği tarihsel evrim hakkında doğrudan bilgi sahibi olabilecek. Arkeopark, sadece turizm potansiyelini tetiklemekle kalmayıp, aynı zamanda kentlilik bilincini ve tarihi çevreye duyarlılığı artırarak İzmir’in dünya çapındaki kültürel miras duraklarından biri olma yolundaki iddiasını güçlendirecek.