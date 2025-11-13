İzmir'in Selçuk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 650 bin TL olan bin 297 litre el yapımı sahte şarap ele geçirildi. Kaçak üretim yaparak ürünleri kendi iş yerlerinde sattığı tespit edilen iki şüpheli, gözaltına alınarak jandarma karakoluna sevk edildi.

Kaçak üretim zinciri takip edildi

Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Zafer Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve özellikle şarap üretimiyle bilinen Şirince Mahallesi'nde ikamet eden B.Ç. ve M.Ç. isimli şüphelilerin izini sürdü. Yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde bu kişilerin yasa dışı yollarla şarap ürettiği ve ürettikleri bu kaçak ürünleri kendilerine ait iş yerlerinde satışa sundukları tespit edildi.

Dört ayrı adrese eş zamanlı baskın

Elde edilen bilgilerin ardından jandarma ekipleri, bugün şüphelilere ait dört ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlar sonucunda, satışa hazır halde bulunan ve halk sağlığını tehlikeye atma potansiyeli taşıyan toplam bin 297 litre el yapımı sahte şarap ele geçirildi. Ele geçirilen bu kaçak içkinin piyasa değerinin 650 bin TL civarında olduğu belirlendi. Operasyonun tamamlanmasının ardından, kaçak şarap üretimi ve satışı yaptıkları tespit edilen iki şüpheli B.Ç. ve M.Ç. yakalanarak yasal işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.