Son Mühür / Alper Temiz - Belediye Veteriner Hekimler Derneği (BVHD) ve alanındaki uzmanlar, birikmiş atıkların özellikle et ve gıda artıklarının çürüyerek bakteri ve parazit üremesi için ideal ortam oluşturduğunu söylüyor. Dernekten yapılan açıklamalarda çöpün ayrıştırılmadan atılmasının, yağmur ve sıvıların yayılmasıyla birlikte patojenleri etrafa taşıdığı; sinek, fare ve hamamböceklerinin de mekanik taşıyıcı görevi üstlenerek mikroorganizmaların hızla çoğalmasına neden olduğu vurgulandı. BVHD temsilcileri, atık alanlarının kapalı, korunaklı ve düzenli çekilmesi gerektiğini belirtiyor.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, sokak kedileri arasında ishal salgını yaşandığı bildirildi. İlçede bir süredir çöplerin düzenli toplanmaması sonucu oluşan yığınlar, hem çevre sağlığını hem de hayvanların yaşamını tehdit ediyor. Veteriner hekimler, çöplerde biriken bakteriler ve parazitlerin kedilerde sindirim sistemi bozukluklarına yol açtığını belirtiyor.

“Çöpler ayrıştırılmadan atıldığı için biyolojik atıklar salgını tetikliyor”

Belediye Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu adına konuşan başkan Nurhan İşler, İzmir’deki çöp sorununun doğrudan hayvan sağlığını etkilediğini söyledi:

“Teorik olarak bulaşma mümkündür. Çöpler ayrıştırılmadan atıldığı için biyolojik atıklar buna sebep olur. Özellikle et ürünleri, hayvanlarda ishale neden olabilecek protozoon ve çok hücreli parazitleri besler. Yağmurlarla bu etkenler etrafa yayılabilir. Normalde münferit yaşayan kediler, insanların besleme alışkanlıkları nedeniyle toplu alanlarda bir araya geliyor ve bu da hastalıkların hızla yayılmasına zemin hazırlıyor.”

“E. coli bakterisi 20 dakikada bir bölünür; bakteri yükü milyonlarca kat artar”

İşler, çöplerin uzun süre beklemesinin bakteri yükünü katlayarak artırdığını vurguladı:

“E. coli bakterisi her 20 dakikada bir ikiye bölünür. Bu da bir gün ile bir ay arasında bakteri yükünün milyonlarca kat artması anlamına gelir. Bir gıdanın tüketilmesiyle dışarıda kalması arasındaki süre, bakteri yükünü doğrudan etkiler. Bozulma demek, hastalık demektir.”

“Kediler de insanlara bulaştırabilir”

İşler, hastalıkların yalnızca hayvanları değil insanları da etkileyebileceği uyarısında bulundu:

“İzmir’deki çöp sıkıntısı hem sokak hayvanları hem de insanlar açısından risk taşır. Rüzgâr, yağmur, fare ve sinekler de bu mikropların dağıtıcıları olur. Kediler bu mikropları insanlara da bulaştırabilir. Çöplerin atıldığı alanlar korunaklı olmalı ve düzenli aralıklarla temizlenmelidir.”

Karşıyaka’da gözle görülür salgın

Karşıyaka’daki bazı mahallelerde yapılan saha gözlemlerine göre, son haftalarda çok sayıda sokak kedisinde ishal, halsizlik ve iştahsızlık belirtileri gözlemleniyor. Veterinerler, özellikle yavru kedilerin ve bağışıklığı zayıf olanların ciddi sıvı kaybı riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Çürümüş gıdalarla temas eden, kirli sulardan içen ya da parazit yumurtalarıyla bulaşmış atıkları tüketen kedilerde bağırsak enfeksiyonlarının arttığı bildiriliyor. Aynı zamanda sinek ve kemirgen sayısındaki artış da mikropların yayılımını hızlandırıyor.

“200’ün üzerinde hastalık hayvandan insana geçebilir”

İşler, zoonoz (hayvandan insana bulaşan) hastalıklara da dikkat çekti:

“Hayvanlardan insanlara bulaşan 200’ün üzerinde hastalık var. Bir salgınla mücadele etmenin yöntemi, aşı ve koruyucu sağlık önlemleridir. Eğer herhangi bir adım atılmazsa, bu tür salgınlar sönümlenmez.”

Uzmanlardan uyarı

Veterinerler ve çevre sağlığı uzmanları, belediyelere çöplerin ayrıştırılarak, kapalı alanlarda toplanması ve düzenli aralıklarla taşınması çağrısında bulunuyor. Ayrıca vatandaşlara da atıklarını kapalı şekilde atmaları, sokaklara gıda bırakırken hijyene dikkat etmeleri ve hasta görünen hayvanları belediye veteriner ekiplerine bildirmeleri öneriliyor.