Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül Ayı olağan meclis toplantısı İzBB Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda, Meclis Başkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti. Oturumda dikkat çeken bir istifa yaşandı. İzBB Meclis Üyesi Bahadır Altınkeser, MHP Grup başkanvekilliği görevinde ayrıldı. İzBB Meclis Üyesi Bahadır Altınkeser, MHP Grup Başkanvekilliği görevinden ayrıldı. Yeni bir grup kararı alınana kadar, gerçekleşen meclis toplantısında MHP Grup Başkanvekilliği görevini Hilal Sadıkoğlu Akar üstlendi. Bahadır Atınkeser, istifası hakkında susma hakkını kullanmak istediğini belirtti.

Şen: Tek meselemiz var Menderes

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından yapılan seçimde başkan vekilliği görevine gelen Asuman Şen, İzBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "En güzel ilçemize ve şehrimize hizmet etme yolunda dahil oldum. Allah'ın izniyle bu görevi en iyi şekilde sürdüreceğim. Katıldığım bu mecliste de bundan sonra Menderes'in ihtiyaç ve taleplerini daha gür şekilde aktaracağımı ifade etmek istiyorum. Benim ve meclis üyesi arkadaşlarımın tek bir meselesi var, o da Menderes. Bu kapsamda tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğimizi yoğun şekilde sürdürüp, İzmir Büyükşehir Belediyemizle de ilçemiz için güzel işlere imza atacağımızı umuyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim."