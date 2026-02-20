Son Mühür / Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Okullar Aile Birliği Destek Projesi kapsamında sosyal gereksinimli bölgelerde yaşayan öğrencileri buz pistinde ağırlayarak hem sporla tanışmalarını sağladı hem de unutamayacakları bir gün yaşamalarına olanak sundu.

Aralık 2025’te başlayan etkinlikler kapsamında üç ay boyunca düzenlenen organizasyonlara yaklaşık 1500 öğrenci katıldı.

Eğitimde fırsat eşitliği için sosyal destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Okul Aile Birliği Destek Projesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve sosyal olanaklara erişimi sınırlı olan çocuklara yeni deneyimler kazandırmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda sosyal gereksinimli bölgelerde eğitim gören öğrenciler çeşitli kültürel ve sportif etkinliklerle destekleniyor.

Öğrenciler buz pistinde ilk kez kaydı

Proje kapsamında 50 farklı okuldan gelen öğrenciler, Bostanlı ve Konak buz pistlerinde ücretsiz olarak ağırlandı.

İlk kez buz pistine çıkan çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir ortamda buz pateni deneyimi yaşadı.

Etkinlik süresince öğrenciler hem eğlendi hem de denge, koordinasyon ve özgüven gelişimine katkı sağlayan bir spor dalıyla tanışma fırsatı buldu.

Hem spor hem unutulmaz anılar

Üç ay boyunca devam eden etkinlikler sayesinde çocuklar yeni arkadaşlıklar kurarken, farklı bir spor deneyimi yaşayarak sosyal gelişimlerine katkı sağladı. Buz pistinde geçirilen keyifli saatler, öğrenciler için unutulmaz anılara dönüştü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği proje, çocukların sosyal yaşamla daha güçlü bağ kurmasını hedeflerken, aileler ve eğitimciler tarafından da memnuniyetle karşılandı.