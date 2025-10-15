Son Mühür- İzmir genelinde su kesintileri sürüyor. Kentin birçok ilçesinde hem gece hem de gündüz saatlerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle vatandaşlar susuz kalacak. 15 Ekim tarihli program kapsamında, bazı bölgelerde planlı kesintiler gece 23.00’te başlayacak ve sabah 05.00’e kadar devam edecek.

BÖLGE-1 ETKİ ALANI

Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçelerindeki geniş bir alanı kapsayacak.

Karşıyaka’da Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar ve Zübeyde Hanım mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

Çiğli’de Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent ve Yeni mahalleleri etkilenecek.

Bayraklı’da 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu ve Yamanlar mahallelerinde su verilemeyecek.

Menemen’de 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar ve Zeytinlik mahalleleri kesintiden etkilenecek.

Bornova’da Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri su kesintisinden etkilenecek.

Gaziemir’de Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil ve Zafer mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Menderes’te Görece, Ata, Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri su alamayacak.

Bunların dışında, arıza kaynaklı yerel kesintiler de yaşanacak:

Karabağlar Bahçelievler Mahallesi’nde, 15 Ekim’de 07.45 ile 08.45 saatleri arasında, 510/5 Sokak No:10 adresindeki vana arızası nedeniyle yaklaşık 1 saatlik kesinti uygulanacak.

Menderes Gümüldür Atatürk Mahallesi’nde, 14 Ekim’de 12.01’de başlayan ana boru arızası nedeniyle 15.01’e kadar (yaklaşık 3 saat) su kesintisi sürecek. 6340 Sokak ve çevresi etkilenecek.

Çeşme Germiyan Mahallesi’nde, 15 Ekim 09.00 ile 14.00 saatleri arasında ana boru arızası nedeniyle 27045 Sokak ve çevresinde 5 saatlik kesinti yapılacak.

Bornova Doğanlar Mahallesi’nde, 15 Ekim 08.40–10.40 saatleri arasında branşman arızası sebebiyle bölge vanası kapatıldı. Kesintiden Doğanlar Mahallesi etkilenecek.

Kiraz Çayağzı Mahallesi’nde, 14 Ekim 09.00’dan 15 Ekim 17.00’ye kadar, dalgıç pompadaki pompa arızası nedeniyle 32 saat boyunca su verilemeyecek. Çalı Tarla, Kızıl Tarla, Tekke ve Topak Tepe Yukarı mevkileri kesintiden etkilenecek.

İZSU, planlı bakım ve onarım çalışmalarının ardından suyun kademeli olarak yeniden verileceğini bildirdi. Kesintinin yayın takvimine göre bugün son oalcağı gösteriliyor ancak İZSU'nun yayınlayacağı yeni kesinti takvimi bu konuya netlik kazandıracak.