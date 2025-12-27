Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, iç mimar Berfin Gümüşboğa ile İzmir’de düzenlenen törenle hayatını birleştirdi. CHP'den önde gelen siyasetçilerin katılımıyla gerçekleşen nikah, siyaset başta olmak üzere iş, sanat ve spor dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

CHP'nin önde gelen isimleri düğünde buluştu

Nikah şahitliğini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Manisa Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Parti Meclisi üyeleri, İzmir Milletvekilleri Deniz Yücel ve Ednan Aslan, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP MYK üyeleri Ensar Aytekin, Ulaş KaRasu ve Gökan Zeybek, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl ile Uzun’un kuzeni Yaprak Uzun üstlendi.

Evlilik cüzdanını Özgür Özel verdi

Törenin ardından evlilik cüzdanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Erman Uzun ve Berfin Gümüşboğa’ya takdim edildi. Samimi ve sıcak anlara sahne olan gecede genç çift, davetlilerin tebriklerini kabul ederek mutluluklarını paylaştı. Nikah töreninin ardından konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı: "Bugün hepiniz adına bu görevi CHP ailesinden bizler yaptık. Ben Berfin’i bugün tanıdım Erman ile birbirlerine çok yakışmışlar, bu gece başlayan bu birliktelik bir ömür boyu sürsün."