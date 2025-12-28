Son Mühür / Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararlarıyla, İzmir’de faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin 2026 yılında uygulayacağı elektrik dağıtım sistemi kullanım bedelleri resmiyet kazandı. 28 Aralık 2025 tarihli yayımlanan kararlar, EPDK’nın 18 Aralık 2025 tarihli toplantısında alındı. EPDK kararları, 25 Temmuz 2024 tarihli ve 32612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgelerinin ve Endüstri Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca alındı. Buna göre, ilgili OSB’lerin onaylı sınırları içinde yer alan katılımcılara 2026 yılı boyunca uygulanacak dağıtım sistemi kullanım bedelleri tek tek belirlendi.

Karar kapsamındaki İzmir OSB’leri

Resmi Gazete’de yer alan kararlarda; Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB, Bağyurdu OSB, Bergama OSB, Buca Ege OSB, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) OSB, İTOB OSB, İzmir Atatürk OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, İzmir Pancar OSB, Menemen Plastik İhtisas OSB, Ödemiş OSB, Tire OSB ile Torbalı Karma ve Mobilya OSB için 2026 yılına ilişkin bedeller onaylandı.

Sanayi, sanayi harici ve lisanslı üreticiler için ayrı tarifeler

EPDK kararlarında her bir organize sanayi bölgesi için sanayi tüketicileri, sanayi harici tüketiciler ve lisanslı üreticiler ayrı ayrı ele alındı. Bu kapsamda alçak gerilim (AG) ve orta gerilim (OG) seviyelerinde uygulanacak enerji bedelleri (Kr/kWh) ile güç bedelleri ve güç aşım bedelleri (Kr/kW/Ay) belirlendi. Bazı organize sanayi bölgeleri için ayrıca emreamade kapasite bedelleri de kararlarda yer aldı. Bedeller, her OSB’nin kendi yapısı ve kullanım türüne göre farklılık gösterirken, Resmi Gazete’de ayrıntılı tablolar halinde yayımlandı.

1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak

Yayımlanan EPDK kararlarıyla birlikte İzmir’deki organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren katılımcıların, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren elektrik dağıtım sistemine ilişkin hangi bedelleri ödeyeceği netleşmiş oldu. Kararlarda yer alan tarifelerin, yalnızca ilgili OSB’lerin onaylı sınırları içerisindeki kullanıcılar için geçerli olacağı belirtildi.