Son Mühür/ Osman Günden - Uluslararası Rotary Bölge 2440’a bağlı Interact kulüpleri, 2025–2026 döneminin ilk büyük asamblesinde bir araya geldi. Yaklaşık 300 gencin katıldığı toplantı, ilham veren konuşmalar, müzik ve dans etkinlikleriyle dopdolu geçti.

Gençlerden güçlü mesajlar

Rotary Bölge Federasyon Başkanı Adnan Sözeri’nin açılış konuşmasıyla başlayan asamblede, Sözeri “Interact kulüpleri sadece geleceğin liderlerini değil, bugünün sorumluluk sahibi gençlerini yetiştiriyor. Sizler değişimin merkezindesiniz.” sözleriyle gençlere seslendi.

Bölge Interact Komite Başkanı Hande Aktar Tüfekçioğlu ve Bölge 2440 Interact Temsilcisi Ceylin Türkeli, yeni döneme ilişkin hedefleri, planlanan projeleri ve gençlerin Rotary ailesindeki aktif rollerini paylaştı.

Doğru iletişimin gücü

Toplantının dikkat çeken sunumlarından birini Bölge Kurumsal İletişim Komite Başkanı Merve Baykan yaptı. “Rotary’de Kurumsal İletişim” başlıklı sunumunda Baykan, doğru iletişimin toplumsal etkiyi büyütmedeki önemine vurgu yaptı.

Itır Erhart’tan ilham veren “Gezegen” konuşması

Asambleye damgasını vuran konuşmacı ise İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Adım Adım platformunun kurucularından Prof. Dr. Itır Erhart oldu. “Gezegen” başlıklı sunumunda gençlere çevresel farkındalık, toplumsal duyarlılık ve bireysel sorumluluk üzerine seslenen Erhart, “Hepimiz bu gezegenin bir parçasıyız. Sadece doğaya değil, birbirimize karşı da sorumluluğumuz var. Değişim küçük bir adımla başlar.” dedi.

Erhart, kurucusu olduğu Adım Adım platformu aracılığıyla bugüne kadar 130 bin gönüllüyü bir araya getirerek sivil toplum kuruluşları için 250 milyon TL kaynak oluşturulmasına öncülük ettiğini de paylaştı.

Müzik, dans ve dayanışma dolu final

Gün boyu süren programda İzmir Türk Koleji Bandosu’nun konseri gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Swing dans atölyesi ise asambleye coşku kattı. Etkinlik, gençlerin dayanışma, paylaşım ve dostluk duygularını pekiştiren anlamlı bir kapanışla sona erdi.