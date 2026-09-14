Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi tarafından yayına hazırlanan ve İzmir Kültür AŞ’nin yayınladığı “İzmir: Kültür, Mekan, İnsan” dergisi dördüncü sayısıyla raflardaki yerini aldı.

İzmir’in kültür yayıncılığına katkı sunan dergi, yeni sayısında “Kimlik ve Kültür” temasıyla raflardaki yerini aldı. Yayına ulaşmak isteyenler, nüshaları Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nden (APİKAM) ulaşılabiliyor.

İzmir’in kozmopolit yapısı ve çok kültürlü hafızası mercek altında

Derginin "Dosya" bölümü, İzmir’in tarih boyunca koruduğu çok kültürlü dokuyu ve toplumsal yapıyı farklı araştırmacıların çalışmaları üzerinden ele alıyor. Bölümün açılışı Erkan Serçe’nin “Kozmopolitlik ve İzmir” başlıklı çalışmasıyla açılıyor.

Cangül Kuş, liman kenti olmanın şehirdeki yaratıcılık iklimine etkilerini ele alırken; Sezgi Durgun Özkan ve Özgür Duygu Durgun ise İzmir Enternasyonal Fuarı üzerinden kamusal alan ve yurttaşlık konularını değerlendiriyor.

Sayıda kentin etnik ve kültürel çeşitliliğine dair çalışmalara da geniş yer veriliyor. Ari Çokona İzmir Rumlarının eğlence geleneklerini, Siren Bora Yahudi toplumunun kentin hümanist yapısına katkısını ele alıyor.

Yağmur Alkır Hıdırellez üzerinden kültürel mirasın yaşatılmasın odaklanırken; Elmas Kökçün Roman toplumunun kentteki izlerini, Mert Kaya ise nüfus değişiminin yarattığı kültürel dönüşümü kaleme alıyor.

Göç hareketleri, semtler ve toplumsal deneyimler

Kentin farklı mahallelerine ve değişen sosyolojik yapısına değinilen bölümlerde, Turgay Gülpınar Gültepe’nin geçmişini toplumsal karşılaşmalar ve direniş deneyimleri üzerinden aktarıyor.

Serkan Turgut İzmir’de Kürt identity’si ile varoluş deneyimini, İrem Somer ise kentteki mültecilerin durumunu değerlendiriyor.

Özellikle son yıllarda yoğunlaşan göç hareketleri de dosyada yer buluyor. Bengi Polat ve Şebnem Gökçen, yaratıcı sınıfın İzmir’e yönelme süreçlerini detaylı bir analizle inceliyor.

Filiz Yavuz ise İstanbul’dan İzmir’e yerleşenlerin şehirle kurduğu ilişkiyi ve bu uyum sürecinin yarattığı etkilerini değerlendiriyor.